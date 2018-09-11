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10 milyon kişi Hızlı Giriş yapıyor

​​​​​​​Turkcell’in mobil veya web sitelerine girişi çok daha güvenli ve hızlı hale getiren Hızlı Giriş teknolojisi, 10 milyon kullanıcı barajını aştı

11 Eylül 2018 Salı 17:31
10 milyon kişi Hızlı Giriş yapıyor

Mobil uygulama ve web sitelerine yapılan üye girişlerini daha hızlı ve güvenli hale getiren Hızlı Giriş teknolojisi, her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Yalnızca cep telefonu numarasıyla uygulamalara kolayca giriş yapılmasını sağlayan Hızlı Giriş teknolojisinin Türkiye’deki kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı. Hızlı Giriş teknolojisini kullanan kişiler ayrıca “Beni Hatırla” seçeneğini işaretleyerek giriş süresini daha da kısaltabiliyor.

Hızlı Giriş yapan ilk operatör

Dünyada Hızlı Giriş teknolojisini ilk defa kullanan operatörden biri olarak öne çıkan Turkcell’in Hızlı Giriş çözümünün başarısı sayesinde Türkiye, dünya genelinde GSMA (Dünya Mobil Operatörler Birliği) tarafından belirlenen ticari sürdürülebilirlik kriterlerini sağlayan ilk global pazar olmayı da başarmıştı. Bu teknoloji sayesinde, web sitelerine güvenli girişi yapmak ise saniyeler içinde gerçekleşiyor. Öte yandan Turkcell, oldukça popüler olan gazete ve dergi uygulaması Dergilik ve müşteri hizmetleri uygulaması Hesabım dâhil olmak üzere, birçok uygulama Hızlı Giriş’i kullanıyor. Hızlı giriş teknolojisi, Turkcell’in Fulltrip adlı seyahat sitesinde ve kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda da kullanılıyor.

Uygulamalarla entegre

Bu teknoloji ayrıca birçok servis sağlayıcı tarafından da tercih ediliyor. Türkiye’nin ilk canlı mobil yarışması Hadi,  seyahat uygulaması Piri, İstanbul’un en popüler semtlerinden biri olan Beyoğlu’nu tanıtan Beyoğlu Belediyesi’nin yaşam uygulaması Smart Beyoğlu ve sosyal oyun platformu Kimboo ile Kuponsa gibi birçok uygulama sorunsuz ve güvenli oturum açma hizmeti için Hızlı Giriş’i kullanıyor. EKONOMİ SERVİSİ

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