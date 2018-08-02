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11 ayda 276 bin ton fındık ihraç edildi

​​​​​​​Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2017-2018 sezonunun 11 aylık döneminde fındık ihracatından yaklaşık 1 milyar 722 milyon dolar gelir elde etti

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:14
11 ayda 276 bin ton fındık ihraç edildi

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sezonunun 11 aylık döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 614 dolardan işlem gördü. Türkiye, 1 Eylül-31 Temmuz döneminde 276 bin 80 ton fındık ihraç ederek karşılığında 1 milyar 721 milyon 924 bin 202 dolar gelir sağladı. İhracatın 202 bin 833.7 tonu AB ülkelerine yapılırken, AB dışındaki Avrupa ülkelerine 19 bin 316.1, deniz aşırı ülkelere 36 bin 971.8 ve diğer ülkelere ise 16 bin 958.8 ton fındık ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 222 bin 556 ton fındık ihracatı karşılığında bir milyar 788 milyon 286 bin 67 dolar kazanmıştı.

AA

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