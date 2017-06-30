1.2 milyon balık canlı uçtu

MEHMET KELEŞ/İSTANBUL

400 milyon üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük yavru balık yetiştirme kapasitesine sahip Kılıç Holding, Umman’da ilk kez başlayacak kültür balıkçılığı için 1 milyonu aşkın yavru çipura balığı ihracatı gerçekleştirdi. 2016 yılında gerçekleştirdiği 142 milyon dolar ihracatla dikkatleri çeken Kılıç Holding, Körfez ülkelerindeki canlı balık talebiyle birlikte ihracatını da büyütmeye devam ediyor.

Avrupa’nın en büyük çipura ve levrek üreticisi konumunda bulunan Kılıç Holding, yıllık 50 bin ton balık üretimi gerçekleştiriyor ve üretiminin yüzde 70’ini ihraç ediyor. 2016’daki ihracatı 142 milyon dolar rakamına ulaşan Kılıç Holding, tüm Körfez ülkelerine ihracatını artırmayı hedefliyor.

Kılıç Deniz Ürünleri Kuluçkahaneler ve Yurt Dışı Yatırımlar Direktörü Serkan Ilgaz, “Muğla ve Aydın’da yer alan kuluçkahanelerimizde yılda 200-250 milyon adet yavru balık üretiyoruz. Türkiye’de yavru balık üretiminin yarısını biz karşılıyoruz. Şimdiye kadar yavru balıklarımızı deniz yolu ile ihraç ediyorduk. Ancak deniz yolu ile ulaşamadığımız yeni pazarlara uçak kargosu ile nakliyelere başladık. Özellikle Körfez ülkelerinde başlayan canlı balığa dair ilgi, bizi harekete geçirdi. Tunus, Umman ve Suudi Arabistan’a canlı balık ihracatı gerçekleştiriyoruz. Hali hazırda Tunus pazarının yüzde 30’unu elimizde bulunduruyoruz. Son olarak Umman’da ilk kez başlayacak olan kültür balıkçılığı için 500 bin dolar değerinde yavru çipura balığın ihracatını yaptık” dedi.

Yavru balıklar özenle Umman’a ulaştı