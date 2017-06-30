Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

1.2 milyon balık canlı uçtu

Milas’taki kara kuluçkahanesinden İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na getirilen yavru balıklar, hava kargoyla Umman'a ulaştırıldı. Özel plastikten yapılan kutulara yerleştirilen 2 gram ağırlığındaki yaklaşık 1 milyon 200 bin adet yavru balık, oksijen tüpleriyle desteklenerek uçağa yüklendi

Bu haber kez okundu.

1.2 milyon balık canlı uçtu

MEHMET KELEŞ/İSTANBUL

400 milyon üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük yavru balık yetiştirme kapasitesine sahip Kılıç Holding, Umman’da ilk kez başlayacak kültür balıkçılığı için 1 milyonu aşkın yavru çipura balığı ihracatı gerçekleştirdi. 2016 yılında gerçekleştirdiği 142 milyon dolar ihracatla dikkatleri çeken Kılıç Holding, Körfez ülkelerindeki canlı balık talebiyle birlikte ihracatını da büyütmeye devam ediyor.

Avrupa’nın en büyük çipura ve levrek üreticisi konumunda bulunan Kılıç Holding, yıllık 50 bin ton balık üretimi gerçekleştiriyor ve üretiminin yüzde 70’ini ihraç ediyor. 2016’daki ihracatı 142 milyon dolar rakamına ulaşan Kılıç Holding, tüm Körfez ülkelerine ihracatını artırmayı hedefliyor.

Kılıç Deniz Ürünleri Kuluçkahaneler ve Yurt Dışı Yatırımlar Direktörü Serkan Ilgaz, “Muğla ve Aydın’da yer alan kuluçkahanelerimizde yılda 200-250 milyon adet yavru balık üretiyoruz. Türkiye’de yavru balık üretiminin yarısını biz karşılıyoruz. Şimdiye kadar yavru balıklarımızı deniz yolu ile ihraç ediyorduk. Ancak deniz yolu ile ulaşamadığımız yeni pazarlara uçak kargosu ile nakliyelere başladık. Özellikle Körfez ülkelerinde başlayan canlı balığa dair ilgi, bizi harekete geçirdi. Tunus, Umman ve Suudi Arabistan’a canlı balık ihracatı gerçekleştiriyoruz. Hali hazırda Tunus pazarının yüzde 30’unu elimizde bulunduruyoruz. Son olarak Umman’da ilk kez başlayacak olan kültür balıkçılığı için 500 bin dolar değerinde yavru çipura balığın ihracatını yaptık” dedi.

Yavru balıklar özenle Umman’a ulaştı

Milas'taki kara kuluçkahanesinden İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na getirilen yavru balıklar, hava kargoyla Umman'a ulaştırıldı. Özel plastikten yapılan kutulara yerleştirilen 2 gram ağırlığındaki yaklaşık 1 milyon 200 bin adet adet yavru balık, suyun oksijen değerlerinin düşmemesi için oksijen tüpleriyle desteklenerek uçağa yüklendi. Umman’daki tesiste kuluçkahane olmaması nedeniyle, gönderilen balıklar 1 yıllık bakımla 400 grama eriştiğinde satışa sunulacak.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
1.2 Milyon Balık Canlı UçtuMilasIzmirİzmir Adnan Menderes HavaalanıKargoUmmanKutuOksijen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100