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12.7 milyar liralık senet protesto edildi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, "2017 yılında 940 bin senet protesto edilirken, bu senetlerin toplam parasal tutarı 12.7 milyar lira oldu" açıklamasında bulundu.

23 Ocak 2018 Salı 16:07
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12.7 milyar liralık senet protesto edildi

Geçen yıl protesto edilen senet adedi 2016'ya göre yüzde 8 azalırken, senet tutarı ise yüzde 3 arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu.

 Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 29'unu İstanbul'dakiler oluştururken, İstanbul'u, yüzde 10 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Antalya ve yüzde 4 ile Konya izledi. Protesto edilen senetlerin tutar olarak en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt olarak belirlendi.

EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
SenetBorç
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