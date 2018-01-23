12.7 milyar liralık senet protesto edildi

Geçen yıl protesto edilen senet adedi 2016'ya göre yüzde 8 azalırken, senet tutarı ise yüzde 3 arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu.

Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 29'unu İstanbul'dakiler oluştururken, İstanbul'u, yüzde 10 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Antalya ve yüzde 4 ile Konya izledi. Protesto edilen senetlerin tutar olarak en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt olarak belirlendi.

EKONOMİ SERVİSİ