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1.3 milyon ton yaş çay üretildi

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2016 yılında 1 milyon 299 bin ton yaş çay üretildiği belirtildi. Rize Ticaret Borsası 2016 yılı verilerine göre, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde önemli bir kısmı Rize’de olmak üzere Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin illerinde 1 milyon 299 bin ton yaş çay üretildi.

09 Şubat 2017 Perşembe 16:00
1.3 milyon ton yaş çay üretildi

Üretilen bu çayın 653 bin tonunu ÇAYKUR, kalan kısmını ise özel sektör işletmeleri müstahsilden satın aldı. 2016 yılında alınan yaş çay ile 253 bin 300 ton kuru çay üretildi. Stoklarda 130 bin ton civarında kuru çay bulunuyor. 2016 yılında kuru çayda 5 bin ton ihracat, 15 bin ton ithalat gerçekleştirildi. Öte yandan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 830 bin dekar alanda 212 bin üretici tarafından yaş çay üretimi yapılıyor. Çay sektöründe üretim yapan toplam 197 fabrika bulunuyor. Bunların 46’sı ÇAYKUR’a, 151’i özel sektöre ait. Bu fabrikaların 154’ü Rize’de, 29’u Trabzon’da, 10’u Giresun’da ve 4’ü Artvin’de faaliyet gösteriyor. İHA

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