13 ülkede mağaza açtı

1998 yılında perakende sektörüne giren Tudors'un CEO’su Yaşar Ayaydın, Türkiye dahil 13 ülkede faaliyetlerine devam ettiklerine işaret ederek, "Yurtdışında 42 mağazamız bulunuyor. Dubai'de 7., Sırbistan'da 15. markamızı açıyoruz. 8 ülkeyle de sözleşme aşamasındayız" dedi. Yurt içinde 159 mağazaları olduğunu dile getiren Ayayadın, erkek giyim sektöründeki büyümeye paralel olarak yeni ürünler geliştirmeye, dünya trendlerini takip ederek yenilikçi ve uygun bütçeli ürünler geliştirmeye odaklandıklarını kaydetti. 2016 yılının konkjonktür nedeniyle zor geçtiğine işaret eden Tudors CEO’su Yaşar Ayaydın, "Büyüme oranımız beklentilerin altında kaldı. Ancak 2017 hedeflerinde daralma yok. Türkiye'ye daha çok turist gelirse markalaşma artar. Türkiye'de dünya ile yarışabilecek çok marka var. Turist rahat olduğu, demokrasinin olduğu, keyifle vakit geçirdiği yerere gitmek istiyor. Bunları sağlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu. EKONOMİ SERVİSİ