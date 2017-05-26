14 bin ihracatçıya yeşil pasaport

RECEP BAHAR/ İSTANBUL

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (İTHİB) düzenlediği 'Milli Güç Tekstil İhracatçıları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, ihracatçılara yeşil pasaport verilmesi konusunu 15 yıldan beri gündeme taşıdıklarına işaret ederek, şimdiye kadar 3 bin ihracatçıya yeşil pasaport verildiğini, sayının toplamda 14 bine ulaşacağını kaydetti.

"2023 yılı hedefleri tutturulursa" Türkiye'nin dünya dış ticaretinden yüzde 1.5 pay alacağını dile getiren Büyükekşi, "Şu anda bu oran yüzde 0.9... Yüzde 0.6'lık açık var. Tekstilin 2023 hedefleri bağlamında payına düşen 30 milyar dolar... Her firma 2023 için kendine hedef koymalı" şeklinde konuştu. Büyükekşi, ihracatçılara verilen diğer destekleri de hatırlatarak, "16 Nisan referandumu sonucundan sonra Türkiye'nin gündemi bundan sonra inşallah ekonomiye, istihdama ve ihracata odaklanacak. Orta gelir tuzağından kurtulup 25 bin dolarlık kişi başı geliri 2023 yılında gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu hedefe ulaşmak için katma değeri yüksek ihracat yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin rakipleri

Özellikle tekstilde Türkiye'nin önüne gelecek yıllarda Bangladeş, Mısır, Sri Lanka ve Etiyopya gibi ülkelerin engel olarak çıkacağını aktaran Büyükekşi, rekabette kalite ile Türkiye'nin onlardan her zaman bir adım önde olacağını kaydetti. İTHİB Başkanı İsmail Gülle ise isim vermeden danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) 2050 öngörüleri içeren raporuna atıf yaparak, "2050 yılında Türkiye dünyanın en büyük 11. ekonomisi olacak. GSMH'sı 850 milyar dolardan 4 trilyon dolara çıkacak" dedi. Gülle, yeşil pasaport konusunda da, "Bunu devlete üstün hizmet madalyası olarak görün. Bu gerçekten büyük bir ayrıcalık. Bana göre cebinde yeşil pasaport olan her ihracatçı bir büyükelçidir. Türkiye’nin zenginliğini, gücünü dünyaya anlatan ve barış niyetimizi gittikleri yerlere götüren bir elçidir ihracatçılar" şeklinde konuştu. Gecede en katma değerli ihracat ödülünü, 'kilogram başına 120 dolar’la Roja Brode aldı. YKK Metal ile Kadifeteks Mensucat 74 ülkeyle en fazla ülkeye ihracat yapan şirketler olarak ödüllendirildi.