14 bin ihracatçıya yeşil pasaport

RECEP BAHAR/ İSTANBUL
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (İTHİB) düzenlediği 'Milli Güç Tekstil İhracatçıları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, ihracatçılara yeşil pasaport verilmesi konusunu 15 yıldan beri gündeme taşıdıklarına işaret ederek, şimdiye kadar 3 bin ihracatçıya yeşil pasaport verildiğini, sayının toplamda 14 bine ulaşacağını kaydetti.
"2023 yılı hedefleri tutturulursa" Türkiye'nin dünya dış ticaretinden yüzde 1.5 pay alacağını dile getiren Büyükekşi, "Şu anda bu oran yüzde 0.9... Yüzde 0.6'lık açık var. Tekstilin 2023 hedefleri bağlamında payına düşen 30 milyar dolar... Her firma 2023 için kendine hedef koymalı" şeklinde konuştu. Büyükekşi, ihracatçılara verilen diğer destekleri de hatırlatarak, "16 Nisan referandumu sonucundan sonra Türkiye'nin gündemi bundan sonra inşallah ekonomiye, istihdama ve ihracata odaklanacak. Orta gelir tuzağından kurtulup 25 bin dolarlık kişi başı geliri 2023 yılında gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu hedefe ulaşmak için katma değeri yüksek ihracat yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.