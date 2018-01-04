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14 yılın rekoru! Kâbus geri döndü

Vatandaşın kâbusu enflasyon yani zamlar daha yüksekten uçmaya başladı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11.92, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15.47 olarak gerçekleşti. Bu veri 2003 yılından bu yana en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.

04 Ocak 2018 Perşembe 03:36
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14 yılın rekoru! Kâbus geri döndü

RECEP BAHAR/DETAYHABER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11.14, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15.82 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayında aylık bazda yüzde 0.69, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1.37 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11.92, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15.47 oldu.

AK Parti'nin en yüksek 2. rakamı

2017'de tüketici fiyatlarında gerçekleşen yüzde 11.14'lük artış, 2003 yılından bu yana en yüksek enflasyon oranı olarak tarihe geçti.

AK Parti, 30 Kasım 2002'de iktidara gelmişti. 2002 yılı enflasyonu yüzde 29.75 idi... Bu oran 2003'te yüzde 18.36'ya indi. AK Parti döneminde 2008 ve 2011 yılları hariç enflasyon tek hanelerde kaldı. 2016 yılı enflasyon oranı ise 8.53 olarak gerçekleşmişti.

Ulaştırmada rekor enflasyon

Tüketici fiyatlarında yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 18.24 ile ulaştırma grubunda görüldü. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 13.79, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12.77, ev eşyası yüzde 12.74 ve sağlık yüzde 11.90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu. En düşük enflasyon ise yüzde 1.41 ile haberleşmede gerçekleşti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ankara'da yaptığı açıklamada, enflasyon rakamlarına ilişkin olarak, enflasyonun yükselmesine yol açan ulaştırmadaki artışların, enerji ve petrol fiyatlarından kaynaklandığını vurguladı.

Zeybekci, "2018'de Gıda Komitesi'nde alınan kararlarda, üretimin, paketleme, saklama yani lisanslı depoculuk ve soğuk zincir aşamalarının desteklenmesi var. Tarladan tüketim noktasına varana kadar yüzde 50 kayıp kabul edilebilir değil. Bu, fiyatların suni şeklide artmasına neden oluyor" dedi.

Doğu'da fiyatlar daha çok arttı

Türkiye'de, Aralık ayında yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 13.59 ile 'Van, Muş, Bitlis, Hakkâri' bölgesi oldu.

En az fiyat artışı ise yüzde 11.10 ile 'Ankara' bölgesinde oldu. İstanbul'daki enflasyon oranı ise yüzde 11.56...

Memura ek zam

Hükümetin Orta Vadeli Program'ında enflasyonun 2017'yi yüzde 9.5 seviyesinde tamamlaması öngörülmüştü. Merkez Bankası ise 2018-2020 dönemine yönelik enflasyon hedefini yüzde 5 seviyesinde belirlemişti.

Enflasyon verilerine bağlı olarak memur ve memur emeklilerine Ocak ayında toplam yüzde 5.66 zam hakkı doğdu. Buna 1.69 oranındaki ek zam da dahil.

Sektörlere yıllık fiyat artışları

Sektör                                  Yıllık (yüzde)

Gıda içecekler                      13.79

Alkollü içecekler ve tütün    2.86

Giyim ve ayakkabı             11.48

Konut                                       9.62

Ev eşyası                               12.74

Sağlık                                      11.90

Ulaştırma                            18.24

Haberleşme                           1.41

Eğlence ve kültür            8.38

Eğitim                                   10.48

Lokanta ve oteller           11.47

Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2017'de en yüksek fiyat artışı, yüzde 23.10 ile patlıcanda görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 17.03 ile portakal geldi.

Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15.12 ile domates, yüzde 12.88 ile mandalina, yüzde 9.91 ile kuru soğan, yüzde 9.53 ile yumurta, yüzde 9.44 ile su ısıtıcısı, yüzde 7.52 ile balık, yüzde 6.49 ile patates, yüzde 5.22 ile tost makinesi yer aldı.

Son Güncelleme: 04.01.2018 04:35
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Ak PartiAkpEnflasyonZamKöprüMemur
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