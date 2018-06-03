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15 günde 105 konut sattı

Babacan Holding, Ulusal Kampanya kapsamında yer alan 3 projesinde 15 günde105 dairenin satışını tamamladı

03 Haziran 2018 Pazar 17:16
15 günde 105 konut sattı

Satışı devam eden Babacan Premium (Beylikdüzü E-5 üzeri), Babacan Port Royal (Küçükçekmece E-5 üzeri) ve Babacan Palace (Beylikdüzü) projeleriyle kampanyaya tam destek veren şirket, kampanya süresinde 40 milyon TL’lik ciro elde etti. Kampanyanın başladığı andan itibaren satış ofislerinde ciddi bir hareketlilik yaşandığını vurgulayan Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, hem yatırım hem de oturum odaklı her kesimden yatırımcının kazanacağı bir kampanyanın bir parçası olduklarına dikkat çekti.

Ulusal Kampanya ile birlikte sadece mevcut projelerin satışı odaklı bir hareketlilik yaşanmadığına yeni proje inşaatlarının da bu kampanya ile hız kazanacağına değinen Mehmet Babacan, “Bu kampanya ile hızlı bir şekilde mevcut projelerin satışları tamamlanacak. Böylece lansmana hazırlanan yeni konut projeleri daha erken bir tarihte konut alıcısıyla buluşacak” dedi.
EKONOMİ SERVİSİ

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