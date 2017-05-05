1.5 milyon dolara Türk vatandaşlığı

"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin "Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler" başlıklı 20. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen bent ile en az 1.5 milyon dolar tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı aldığı ve 3 yıl süre ile elinde tuttuğu Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) tespit edilen yabancılara Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı verilebilecek.

En az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yapan veya en az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı üç yıl satılmaması şerhiyle satın alan yabancı uyruklular da Türk vatandaşlığı alabiliyor. Diğer seçenekler ise 100 kişiyi istihdam etmek, 3 milyon dolarlık tahvili 3 yıl tutmak veya 3 milyon dolar mevduatı bulunmak.

HABER MERKEZİ