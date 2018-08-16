169 ülke ile ticarette Türk Lirası kullanıyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen Büyükelçiler Konferansı için Ankara’da toplanan dünyanın çeşitli ülkelerinde görev yapan Türk Büyükelçileri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından gerçekleştirilen çalışma yemeğinde Türkiye’nin ihracat elçileriyle buluştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı yemekte bir konuşma yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin 2023 hedefinin ilk 10 ekonomi arasında yer almak olduğunu kaydederek, “İhracat hepimizin görevi” dedi.

Büyükelçilerden destek bekliyoruz

Türkiye’nin dünyadaki en üst temsilcileri olarak büyükelçilerden bazı beklentilerinin olduğunu belirten TİM Başkanı Gülle, “İhracat yaptığımız ülkelerdeki güncel ekonomik ve siyasi gelişmelerle ilgili hem büyükelçi hem de ticaret müşavirlerimiz tarafından bizlere bilgilerin aktarıldığı bir platforma ihtiyaç duyuyoruz. Bu anlamda pazara giriş, pazarlarda yerleşme ve müşteri ilişkileri geliştirmek için kıymetli desteklerinizi bekliyoruz” dedi. Bunun yanında Türk işadamlarının vize işlemlerinde bazı ülkelerde sorunlar yaşadığını da dile getiren Gülle, “Bu sorunların giderilmesinde büyükelçilerden destek bekliyoruz” diye konuştu. “2018’i sıçrama yılı ilan ediyoruz” diyen Gülle, milli parayla ticarette de yol kat ettiklerine dikkati çekerek, “Sadece Temmuz ayında 169 ülkeye ihracatta Türk Lirası kullandık. Hükümetimizin attığı adımlarla birlikte milli paramızı daha da fazla kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Pazar profili değişiyor

Yemekte konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Ticaret Bakanlığı olarak ihracatta Çin, Hindistan, Meksika ve Rusya’yı hedef ülkeler olarak belirlediklerine dikkati çekerek, bu ülkelere yönelik ticaret stratejilerinin uygulanmasında büyükelçilerden büyük destek beklediklerini ifade etti. Afrika’nın da önem verdikleri pazarlar arasında yer aldığına dikkati çeken Pekcan, Afrika kıtası büyükelçileri ile beraber görüş alışverişinde bulunduklarını, bu kıtada müteahhitlik firmalarının yanında teknik müşavirlik firmalarının da önünü açacak çalışmalarda bulunduklarını kaydetti. Pekcan, hızla büyüyen Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Vietnam, Filipinler, Endonezya’da yeterince etkin olunmadığını ifade ederek, bu ülkelerin nüfusunun 2 milyar seviyesinde olduğunu, buralardaki faaliyetlerin de artırılması gerektiğini vurguladı.

Yeşil ve gri pasaportlular Rusya’ya vizesiz girecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da akşam yemeğinde yaptığı konuşmada Çarşamba günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Türk vatandaşlarına uygulanan vizelerin kaldırılması ile Suriye ve İdlib konularının ele alındığını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: “İş adamlarımıza, özellikle tır ve kamyon şoförlerimize, resmi pasaport (yeşil) sahiplerine, servis (gri) pasaport sahiplerine vizelerin kaldırılması konusunda prensipte anlaştık. Bir yerden başlamamız lazım. Bayramdan sonra ortak çalışma grubumuz bir araya gelecek, bunu yürürlüğe koyacağız. Temennimiz tabii vizelerin tamamen kalkması. Yaşadığımız krizden önce böyleydi. Hatta pasaportsuz karşılıklı seyahatin görüşmelerine bile başlamıştık.”

Müteahhitlik gelirleri azalıyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün ise Türk müteahhitlik sektörünce ilk işin alındığı 1972’den bu yana 370 milyar dolar tutarında 9 bin 400 proje gerçekleştirildiğini kaydetti. Uluslararası gelişmelerle petrol ve doğalgaz zengini ülkelerin gelirlerinin azalması nedeniyle sektörün kapasitesinin azaldığını anlatan Yenigün, 2012-2015 döneminde 30 milyar dolara varan yıllık proje tutarının son yıllarda 10-14 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini dile getirdi. YENİ MESAJ / ANKARA