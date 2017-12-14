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2 milyon mavi yakalı işsiz

Türkiye'de tornacı, overlokçu, şoför, garson gibi mesleklere mensup yaklaşık 2 milyon işsiz bulunuyor. Mavi yakalı olarak adlandırılan bu meslektekiler sık sık iş değiştiriyor. Mavi yakalılar genelde düşük maaşla çalıştıkları için evlerine yakın işler arıyor, daha yüksek maaşlı bir iş bulduklarında işyerini değiştiriyor

14 Aralık 2017 Perşembe 16:38
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2 milyon mavi yakalı işsiz

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, Türkiye'de 2 milyon mavi yakalı işsizin olduğun söyledi.

Türkiye'nin en büyük istihdam sitesi kariyer.net'in mavi yakalı çalışanlara yönelik geliştirdiği 'İşin Olsun' adlı uygulamanın tanıtımında konuşan Uysal, Kariyer.net'in 1999'da kurulduğunu belirterek, "İş arayana iş bulabilmek, eleman arayana da doğru eleman bulabilmek için doğru eşleştirme yapmak bizim için önemli. Ar-Ge birimimiz bunun için yapay zekâyı dahi kullanıyor" dedi.

Ellerinde çok ciddi veri olduğuna işaret eden Uysal, "Büyük veriye sahibiz. TÜİK, 15 Aralık'ta Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıklayacak. Biz ise Kasım ayı verilerini paylaşacağız. TÜİK'ten iki ay öndeyiz. Bu yıl iş başvurusu sayısında yüzde 17, 'eleman aranıyor' ilanı sayısında yüzde 19 artış var. En çok eleman perakende ve turizm sektörlerinde aranıyor. Bunları endüstriyel üretim, gıda ve bilişim izliyor."

Asgari ücretle çalışıyorlar

TÜİK'in verilerine göre genel işsizlik dağılımının beyaz yakalılarda yüzde 35, mavi yakalılarda yüzde 65 olduğu bilgisini veren Uysal, şöyle devam etti: "Kariyer net'te mavi yakalı oranı yüzde 10... Bu oranın düşük kalmasının nedeni mavi yakalıların iş ararken geleneksel yöntemleri kullanması. Mesela cama yapıştırılan kâğıtlarla ya da eş dost vasıtasıyla eleman aranıyor. Peki, mavi yakalı elemanlar iş ararken neye önem veriyor? Ev ile iş yeri arasındaki mesafe kısa olmalı. Çoğu asgari ücretle çalıştığından birikimleri bulunmuyor ve bir gün bile işsiz kalmaya tahammülleri yok. İşveren açısından da hız önemli... Bu tarz işyerleri genelde az elemanla çalıştıklarından, bir eleman çıktığında hemen yerini doldurmak istiyorlar."

‘İşin Olsun’ uygulamasını Temmuz ayında lanse ettiklerini dile getiren Uysal, "Bu uygulamada özgeçmiş hazırlamak gerekmiyor. İşyerleri de form doldurmuyor. Türkiye'de ilk olan bir uygulama... 400 bin aylık tekil kullanım var... 60 bin ilan sayısı yer alıyor. Mavi yakalılar çok sık iş değiştiriyor. Bunda işyerinin yeri ve maaş etkili" dedi.

Uysal, 'reklam olsun diye Kariyer.net gibi internet sitelerinden ilan yayınlayan ancak eleman gereksinimi olmayan şirketleri nasıl engellediklerine' ilişkin bir soru üzerine de "Engellemek için çaba sarfediyoruz. Bu noktada kullanıcılardan gelen şikâyetlere bakıyoruz" dedi.

81 ilden işverenlerin yer aldığı ‘İşin Olsun’ uygulamasında, ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya kentlerinde işe alım yapılıyor. En çok aday ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır kentlerinde yer alıyor.

EKONOMİ SERVİSİ

Son Güncelleme: 15.12.2017 03:29
Anahtar Kelimeler:
TÜİKAsgari ücretGarsonşoförOverlokçuTornacıTürkiyeIşsizlikMavi Yaka Işsiz
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cemal 2017-12-15 18:59:48

bu insanlar ne yer icer diyen yok

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