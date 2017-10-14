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20 milyar liralık gıda çöpe gidiyor

Dünya nüfusu hızla artarken; 2.1 milyar insan açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Buna rağmen dünyada üretilen gıdanın üçte biri sofralara bile gelmeden çöpe gidiyor.

14 Ekim 2017 Cumartesi 16:37
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20 milyar liralık gıda çöpe gidiyor

Dünya nüfusu hızla artarken; 2.1 milyar insan açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Buna rağmen dünyada üretilen gıdanın üçte biri sofralara bile gelmeden çöpe gidiyor. Nüfusun sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlama ve kaynakları verimli kullanarak israfı önleme noktasında ambalajlar önemli bir rol üstleniyor. Gıda ambalajları sayesinde Türkiye’de her yıl israf edilen 20 milyar liralık yaş sebze ve meyve ile 1,8 milyar liralık ekmeği çöpe gitmeden kurtarmak mümkün.

Gıda israfının ulaştığı boyut, Avrupa’nın da gündeminde. Avrupa Birliği’nde 79 milyon insan fakirlik sınırının altında yaşıyor, 16 milyonu ise yardım kuruluşlarının gıda yardımı ile hayatını devam ettiriyor. Avrupa’daki evlerde, süpermarketlerde, restaurant ve tedarik zinciri içinde tüketilebilir gıdanın yüzde 50’si israf ediliyor. Avrupa Parlamentosu, bu sorunla başa çıkmak için 2025 yılına kadar gıda israfını yarı yarıya azaltma hedefi koydu.

Son verilere göre Türkiye’de de 30 milyondan fazla yoksul insan yaşıyor ve Türkiye’de her yıl 1.8 milyar liralık ekmeğin çöpe gitmesi, üretilen yaş sebze ve meyvedeki kaybın 20 milyar liraya ulaşması ciddi ve çözülmesi gereken sorunlar. EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
Dünya NüfusuEkonomiAçlıkTürkiyeIsrafAvrupa Birliği
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