2016 yılı lastikte de zor geçti

Geçen yıl pek çok sektörde olduğu gibi araç lastiği sektörü için de sıkıntılı geçti. Türkiye’de ağır vasıta araç üretimi yüzde 46, ağır vasıta araç satışları ise yüzde 44 geriledi. Bu durum otomatikman lastik piyasasını da etkiledi. Brisa Ticari Ürünler Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Egemen Atış, düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde 5 yılda yüzde 19 büyüme beklenen ticari araç lastik pazarının önemli bir potansiyel taşıdığına değinerek, “Ticari araç lastikleri adetsel olarak baktığımızda dünya lastik pazarının yüzde 10’unu oluştururken, cirosal olarak yüzde 36’sını oluşturuyor. 2016 yılında dünyada ticari araç lastikleri, toplamda 185 milyon adetlik ve 144 milyar TL ciroya sahip bir pazar oluşturdu. Bu rakamın 2021 yılında yüzde 19’luk artışla 220 milyon adede ulaşması bekleniyor. Avrupa’nın en büyük ikinci ticari araç parkına sahip olan ülkemizde ise bu artışın yüzde 27 oranında olacağı öngörülüyor. Böylece 2016 yılında 2.4 milyon adet ile toplam 2 milyar TL ciroya ulaşan ticari araç lastik pazarı, 2021’de 3 milyon adede ulaşacak” şeklinde konuştu.

Lastikler kaplanıyor!

Öte yandan Brisa, kaplama lastik pazarında da liderliği üstleniyor. Pazarda lastik kaplama yüzdesi yüzde 25’e ulaşırken, kaplanan her 3 lastikten biri Brisa’nın imzasını taşıyor. Şirket 2016 yılında ECE R109 belgesine sahip iş ortaklarıyla, 125 binden fazla otobüs kamyon lastiği, 2.200 iş makinesi lastiği kapladı.

EKONOMİ SERVİSİ