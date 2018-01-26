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2017'de kredi kartlarıyla 600 milyar lira harcadık

2017'de internet alışverişleri yüzde 45 arttı, 100 milyar liraya dayandı. 2017'de kredi kartlarıyla 606 milyar TL'lik alışveriş yaptık.

26 Ocak 2018 Cuma 14:01
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2017'de kredi kartlarıyla 600 milyar lira harcadık

Buna banka kartları da eklendiğinde toplam kartlı alışveriş tutarı 677 milyar TL'ye ulaştı. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 15'lik artışa işaret ediyor.

2017 sonu itibariyle Türkiye'de kredi kartı sayısı yüzde 6 artarak 62.4 milyon adede ulaştı. Bireysel kredi kartı sahibi kişi sayısı ise 24.5 milyona yükseldi, yani cebimizde ortalama 2 kredi kartı var.

Peki o kartlarla ne satın aldık?

2017'de kartla yeme içme için 28.4 milyar TL konaklama için de 20.7 milyar TL harcadık. Uçakla seyahate 14.3 milyar TL, seyahat acentelerine ise 13.7 milyar TL ödedik.

E-ticarette en fazla alışverişi 24 Aralık'ta yaptık, en fazla kartlı işleme ise Ramazan Bayramı arifesinde imza attık.

2017'de Türklerin yurtdışı harcamaları yüzde 3 artarken, yabancıların Türkiye'deki harcamaları dolar bazında yüzde 25 yükseldi.

EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
Kredi KartıBankaBorçFaiz
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