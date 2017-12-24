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2017 nakliyeciler için kötü geçti

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 2017'nin ulaştırma sektörü için zor bir yıl olduğu belirtti.

24 Aralık 2017 Pazar 18:44
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2017 nakliyeciler için kötü geçti

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yazılı açıklamasında, akaryakıta gelen zamlar, yedek parça fiyatlarının artışları, korsan taşımacılar, market servislerinden kaynaklanan haksız rekabet ve bazı toplu taşıma araçlarında yaşanan olumsuz örnekler yüzünden şoför esnafının zor bir yıl geçirdiğini vurguladı.

Hükümetin vereceği destekler ile bu zorlu dönemi 2018'de aşmaya çalışacaklarına dikkati çeken Apaydın, kamyoncu esnafının almak zorunda olduğu K1 yetki belgesinde yeni düzenlemeye gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Apaydın, trafiğe kayıtlı 22 milyon aracın 8 milyonunun sigortasız olduğuna dikkati çekerek, "Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasına geçilmesine rağmen halen primler yüksek. Fiyatların aşağı çekilmesi ile zorunlu trafik sigortası yaptırmayan araç sayısı mutlaka düşecektir. Herhangi bir kaza durumunda esnafımız suçsuzsa hasarsızlık oranları düşürülmemeli ve sigorta primleri haksız yere artırılmamalıdır. Ticari araçlarda sigorta primlerinin indirilerek esnafımız açısından ödenebilir hale getirilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
NakliyeUlaştırma Sektörü
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