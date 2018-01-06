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2017’nin gözdesi büfe ve bakkal oldu

Esnaf ve sanatkâr sayısının 2017 itibariyle 1 milyon 673 bin 225 olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İş yeri sayısı 1 milyon 800 bin 933 oldu. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Kasım ayına göre esnaf ve sanatkâr sayısında 22 bin 424, iş yeri sayısında 23 bin 598 azalma meydana geldi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:24
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2017’nin gözdesi büfe ve bakkal oldu

Esnaf ve sanatkâr sayısının 2017 itibariyle 1 milyon 673 bin 225 olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İş yeri sayısı 1 milyon 800 bin 933 oldu. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Kasım ayına göre esnaf ve sanatkâr sayısında 22 bin 424, iş yeri sayısında 23 bin 598 azalma meydana geldi.

TESK’in Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanlara göre, iş yeri açılış ilanları kapanış ilanlarından 8 bin 558 fazla olmasına rağmen esnaf ve sanatkâr sayısındaki düşüşün nedeni 6 ay içerisinde tekrar vergi kayıtlarını açtırmayan esnaf ve sanatkârların kayıtlarının silinmesidir. 2017 yılında 2016’ya göre esnaf ve sanatkâr sayısında bin 165, iş yeri sayısında 882 azalma kaydedildi” diye söyledi. 2017 yılında en çok büfe, bakkal ve market işletmeciliğinin tercih edildiğini anlatan Palandöken, yıl içerisinde en fazla tescili yapılan ilk 5 meslek kolunu şöyle sıraladı: “22 bin 602 tescil sayısı ile birincilik büfe, bakkal ve market işletmeciliğinin oldu.

İkinci sırayı 19 bin 474 tescille lokanta, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri, üçüncülüğü 11 bin 861 tescille kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, dördüncülüğü 9 bin 201 tescille servis aracı işletmeciliği ve beşinciliği 8 bin 536 tescille şehirlerarası yük taşımacılığı aldı” şeklinde bilgi verdi. AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL
 

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