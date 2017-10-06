21 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyaç var

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL

İstanbul'da haftaiçi düzenlenen Siber Güvenlik Zirvesi’nde 'siber riskler' masaya yatırıldı. Zirvede yapılan sunumlara göre, gelişen teknoloji günümüz iş dünyasına yeni fırsatlar sunuyor. Çalışanların ofiste bulunmaları gerekmeden şirket dışından da çalışmalarını sağlayan ya da şirkette kendi cihazları ile çalışabilmelerini mümkün kılan 'bağlanabilirlik' olanakları şirketler ve çalışanları tarafından yaygın olarak tercih ediliyor. Ancak bu esnek çalışma imkânları ve şirketin kontrolünde olmayan cihazların da ağa erişebilmesinin beraberinde getirdiği risklerin de kurumların bilgi teknolojileri yöneticileri ve güvenlik uzmanları tarafından iyi yönetilebilmesi zorunluluğunu da beraberinde getiriyor.

Yapay zekâ hem tehdit, hem de fırsat!

Uzmanlara göre önceki yıllarda antivirüs yazılımı, firewall kullanmak, ağa erişimde personelin seviyesine ve pozisyonuna göre yetkilendirme yapmak çoğu zaman yeterli olabiliyordu. Ancak o günler geçmişte kaldı. Şimdi yeni nesil antivirüs yazılımları dönemi yaşanıyor. Siber güvenlik önlemlerini günümüze uyarlayamamış şirketler çok büyük bir riski göze almış durumdalar. Bu bir nevi ölüm - kalım meselesi haline geldi. Artık yazılım güvenliğinin temel bileşenleri içerisinde saldırı öncesi önlemler, izleme ve takip, arşivleme, yedekleme, felaket önleme, saldırı anı aksiyonlar, olay yeri araştırma, saldırı sonrası aksiyonlar gibi farklı konseptler bulunmakta. Tehditler her geçen gün daha zeki bir hal alıyor. İnsan benzeri yapay zekâ ürünü zararlı yazılımlara karşı tetikte olmak gerekiyor. Yüksek profile sahip hedeflere karşı çok daha güdümlü siber saldırılar gerçekleştiriliyor. İyi ile kötünün hiç bitmeyen mücadelesi, günümüzde siber güvenlik sahasında son derece önem kazanmış durumda.

Türkiye'de yeterli uzman yok

Türkiye'de yeni kanuni düzenlemelerle siber güvenlik alanında hukuki mevzuatı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Siber Güvenlik Yasası’nın önümüzdeki aylarda yasalaşması bekleniyor. Bu yasaya göre her şirket en az bir siber güvenlik uzmanı istihdam etmek zorunda kalacak. İlgililere göre ilk etapta 10 bin şirketin yasa kapsamına alınacağı öngörülüyor. Bazı şirketlerin birden fazla siber güvenlik uzmanına ihtiyaç duyacakları göz önüne alındığında, Türkiye’nin acilen 21 bin siber güvenlik uzmanı ihtiyacı bulunuyor. Kamu kurumlarına atanması beklenen 1.000 yeni siber güvenlik uzmanı da bu sayıya dahil. Siber güvenlik uzmanı açığı sadece Türkiye’nin konusu değil. 2019 yılında dünya genelinde 6 milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyaç olacağı öngörülüyor.

