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21. yüzyıl iki tarafı keskin bıçak

TÜSİAD Başkanı Bilecik, 2017'de en çok konuşulan konunun değişim olduğuna işaret ederek, "21. yüzyıl teknoloji sayesinde şirketler için en şanslı yüzyıl da olabilir, en şansız yüzyıl da. Sonucu, değişime uyumumuz belirleyecek” dedi

15 Aralık 2017 Cuma 17:05
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21. yüzyıl iki tarafı keskin bıçak

Bilkent Üniversitesi - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Bilgi Toplumu Forumu'nun düzenlediği İş Hayatında Bilgi Güvenliği Konferansı İstanbul'da gerçekleşti. Konferansta konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, 2017'de en çok konuşulan konunun değişim olduğuna işaret ederek, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte müthiş fırsatlarla karşılaşıyoruz. 21. yüzyıl teknoloji sayesinde şirketler için en şanslı yüzyıl da olabilir, en şansız yüzyıl da. Sonucu, değişime uyumumuz belirleyecek. Günümüzde riskler ve tehditler de şekil değiştiriyor" dedi. 

Siber tehdidin adresi belirsiz

Teknoloji merkezli dijital dönüşümle her konudaki iş yapış şekillerinin değiştiğini kaydeden Bilecik, şöyle konuştu: "Dijital Dönüşüm, hem Türkiye'de hem de tüm dünyada şirketlerin şu an en popüler ve bir o kadar da kritik bir gündemi. Dünya, dijitalleşmeyle birlikte, pazarlama, satış, üretim, vergi gibi kavramları yeniden tanımlarken bugün artık, risk ve tehditleri de yeniden tanımlama gereğini hissediyor. Eskiden, nereden ve hangi amaçla geleceğini tahmin edebildiğimiz risk ve tehditleri konuşurduk. O dönemler geride kaldı. Artık, tehdidin açık bir gönderici adresi yok. Bugün, siber saldırılar bireylere, şirketlere, bankalara ve hatta kamu kurumlarına zarar vermekle yetinmiyor,  ülkelerin güvenliklerini de tehdit ediyor."

Estonya karanlığa gömüldü 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, siber saldırıların boyutunun ne kadar büyük olabileceğini dünyanın ilk kez 2007 yılında Estonya örneğiyle öğrenmiş olduğunu, ülkede bankacılık işlemleri, devlete ait internet siteleri ve haber portalları gibi başlıca internet hizmetlerinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Bilecik, "Siber saldırı teknikleri, teknolojinin gelişimine paralel bir hızla ilerliyor. Bunun sonucunda operasyonların zarar görmesi, finansal kayıplar, rekabet gücünde geriye gidiş derken, ciddi bir itibar ve güven kaybına uğramak, açıkçası tahammülü zor riskler olarak ortaya çıkıyor" diye konuştu. Bilecik, "Bilgi güvenliğini sağlamadan, sanayide dijital dönüşüm hedefimizi gerçekleştiremeyiz. Konu ne olursa olsun, stratejisi olmayanları sadece yenilgi bekler. Bu nedenle, bilgi güvenliği konusunda ulusal düzeyde bir strateji geliştirmeliyiz" dedi.


Bilkent Üniversitesi - TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu (BTF) Direktörü Prof. Dr. Halil Altay Güvenir teknolojik dünyanın avantajları günden güne artarken beraberinde şirketlerimiz ve bireyler için tehlikeler oluşturabileceğini kaydetti. Güvenir, "Bilgi sızıntıları çok yaygın hale geldi. Yanlış bilgi yanlış ellere geçtiğinde işinizi mahvedebilir ve hatta müşterilerinizin hayatında mahvedebilir" diye konuştu. EKONOMİ SERVİSİ

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