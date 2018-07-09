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21. yüzyılın savaşı böyle

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat, artık küresel güçlerin eskisi gibi savaşarak yara almak yerine ticaret savaşına girdiğini vurgulayarak, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının sonuçlarına ilişkin, "Taş taşa çarpar, ikisinden de bir şeyler dökülür" dedi

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:45
21. yüzyılın savaşı böyle

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, Türkiye'nin, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşından kazançlı çıkabileceğini savunarak, "Biliyoruz ki bu krizin büyük aktörleri ve savaşın büyük taraflarının ithalat ve ihracat rakamlarıyla karşılaştırıldığında, en az etkilenecek olan ülkelerden biri Türkiye olacaktır" dedi.

Akat, artık küresel güçlerin eskisi gibi savaşarak yara almak yerine, ticaret savaşına girdiğini vurgulayarak, söz konusu ticaret savaşını da silahları etkisiz kılacak stratejiler üreterek, avantaj yaratacak projeler yürüterek yaptıklarını söyledi.

Hamlelerin artık bu şekilde yapıldığını anlatan Akat, "Artık savaşların yerini küresel ticaret savaşları aldı" dedi.

Taş taşa çarpınca...

Akat, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının sonuçlarına ilişkin, "Taş taşa çarpar, ikisinden de bir şeyler dökülür" benzetmesini yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar büyük ve global bir ticaret savaşının sonucunda sadece ekonomik kayıp olmaz. Savaşın tüm taraflarında siyasi, kültürel ve demografik değişiklikler de olacaktır.

O nedenle misilleme maliyeti sadece rakamlarla ölçülmemelidir. Umarım, insanlığın rekabetin barış sınırlarında kalması gerekliliğini zor yoldan öğreneceği büyüklükte bir ticaret savaşına sürüklenmeden, çözüm yolları üretmeyi başarırlar.

Yaşanan krizin bu yönü, bizce rakamların boyutlarından çok daha önemlidir."

ABD ve Çin gümrük vergilerinin her şeyi etkileyeceğine işaret eden Akat, "Günümüzde birbirine bağlı olmayan sektör, imalat ya da ticaret yok. Madencilikten turizme, teknolojinin zirvesinden tarıma kadar her şey birbirine bağlı.

Traktör yoksa tarım yok, demir yoksa traktör yok, teknoloji ve ham madde yoksa demir yok... Bunlardan etkilenmeyen sektör de yok. Bu boyutta bir ticari savaşta önce hangi sektörün etkileneceğinin önemi de yok, çünkü bir adım sonra da diğerlerine yansır savaşın ateşi."

Türkiye kazançlı çıkabilir

TABA-AmCham Başkanı Akat, Türkiye'nin ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşından kazançlı çıkabileceğini belirterek, tüm krizlerin içinde fırsatlar barındığını söyledi.

Gelişmelerin doğru okunması ve hazırlıkların iyi yapılması halinde, ciddi faydalar üretilebileceğini vurgulayan Akat, "Mesela Amerika'ya ihracatımızla ithalatımız arasındaki büyük fark nedeniyle daha az negatif etkileniriz ama ithalata dayalı imalat açısından sıkıntı yaşarız.

Bunu aşmak için de bizim Amerika'da üretip, Amerika'da satmak için Amerika'da Türk organize sanayileri oluşturma projemiz çok önemli hale geldi. Madem Türkiye'de üretip ABD'ye satmak zorlaşıyor, o halde orada üretip dev ABD pazarına orada satarız" dedi.

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