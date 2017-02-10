2300 kişiyi işe alacak

Turkcell Grubu, hızla gelişen sektörün artan ihtiyaçları, 4.5G ile müşterilerinin artan talepleri, data odaklı yatırım vizyonunun başarılı sonuçlarını desteklemek ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda insan kaynağını güçlendirmek için kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Hayata geçirilen yeni yatırımlar ve artan insan kaynağı ihtiyacına cevapt vermek üzere 2017’de 250’si GNÇYTNK programında geleceğin lider adayı olmak üzere 2 bin 300 kişiyi daha istihdam etmeyi planlıyor. Türkiye’nin Turkcell’i olarak yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Turkcell Grubu olarak entegre telekom hizmetleri pazarında liderlik vizyonuyla çalışıyoruz. Bu doğrultuda altyapımızı güçlendirecek yatırımlar yaparken, müşterilerimizin yeni ve gelişen ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynağımızı da güçlendiriyoruz. Yaptığımız yatırımlarla Türkiye pazarındaki iddiamızı bölgeye taşıyoruz. Başarımızı sürdürülebilir kılmak için en büyük değerimiz insan kaynağımız. Bu başarıyı desteklerken yeni iş alanlarıyla artan ihtiyacımızı karşılamak için güçleniyoruz. Türkiye’ye inanıyoruz ve ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz, bu yaklaşım ve hassasiyetlerle Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

EKONOMİ SERVİSİ