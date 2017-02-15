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3 katlı tünele 4 teklif verildi!

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi için de düğmeye basıldı. İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi etüt, proje ve mühendislik hizmetleri ihalesinde, 4 firma teknik ve mali teklif sundu

15 Şubat 2017 Çarşamba 16:58
3 katlı tünele 4 teklif verildi!

Proje bedeli yaklaşık 30 milyon lira olarak belirlenen ve bu yıl için 7 milyon 500 bin lira ödenek ayrılan etüt, proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yapılarak, zemin verileri belirlenecek. İstanbul Boğazı’nın altından geçecek söz konusu tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, orta katta geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve alt katta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak. HABER MERKEZİ

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3 Katlı Tünele 4 Teklif Verildi!
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