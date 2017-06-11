3 milyon pide çöpe gidiyor

Görüleceği üzere, ekmek israfı 4.9 milyon adettir" diye konuştu. "Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" öncesinde 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığını ifada eden Balcı, bu kampanya kapsamında, her gün yaklaşık 1 milyon 100 bin, yılda 400 milyondan fazla ekmeğin çöpe atılmaktan kurtarıldığını kaydetti. Balcı, ramazan ayında günde 55-60 milyon arası ekmek üretildiğine işaret ederek, bu üretilen ekmeklerin de 3-3.3 milyonunun çöpe gittiğini, üretim ve tüketimin diğer günlere göre azalıyormuş gibi gözükse de oran olarak israfta artışın görüldüğünü dile getirdi. Ramazan ayında özelikle pidenin, sıcak tüketilmek istenilmesinden dolayı iftara yakın bir saatte alınmasının tercih edildiğini belirten Balcı, "Bu nedenle kişi normalde ihtiyacından fazlasını alarak israfa yol açabiliyor. Fazla alınan ekmek-pidenin muhafazasını doğru bir şekilde yapılmamasından dolayı da israfın önüne geçilemiyor" şeklinde konuştu. AA