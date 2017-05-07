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30 ilde 10 bin çocuğa kodlama öğretecek

Türkiye Vodafone Vakfı, ülkemizi dijital geleceğe taşıma hedefiyle başlattığı 'Yarını Kodlayanlar' projesinde hedef büyüttü

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30 ilde 10 bin çocuğa kodlama öğretecek

Habitat işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 6 ilde 1.800’ü aşkın çocuğa ulaşan Vodafone, 2017-2018 mali yılında kapsamasını beş katına çıkararak 30 ilde tam 10 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.  Vodafone, 'Yarını Kodlayanlar' projesinin yeni döneminde coğrafi kapsamın yanı sıra eğitim içeriklerini de genişletiyor. Buna göre, çocuklara temel kodlama programı Scratch’in yanı sıra Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarının kodlanmasına yönelik Arduino eğitimleri de verilecek. İlk etapta, İstanbul’da yaşları 10-14 arasında değişen 100 öğrenciye 10 eğitmenin yönetiminde verilecek Arduino eğitimlerinin ardından ulusal bir kamp düzenlenecek. Başarılı öğrenciler yurtdışına götürülerek kodlama alanında dünyanın önde gelen platformlarıyla tanıştırılacak. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, tüm dünyada sürekli olarak yeni meslekler ve mesleki fonksiyonlar oluştuğuna işaret ederek, "OECD’nin son raporuna göre, bugünün çocuklarının yüzde 65’i henüz keşfedilmemiş işlerde çalışacak. ABD’de yapılan tahminler, matematik, bilgisayar sistem analizi, sistem yazılımı ve biyomedikal mühendislik gibi alanlardaki mesleklerde 2020’ye kadar yüzde 65’e varan oranlarda artış beklendiğini gösteriyor. Kodlama, dünya çapında eğitim müfredatlarının vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor" dedi. EKONOMİ SERVİSİ

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