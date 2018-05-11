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3.3 milyon ton LPG ithal edildi

Türkiye'nin Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) üretimi 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 4.4 artarak 1 milyon  15 bin ton oldu

11 Mayıs 2018 Cuma 17:56
3.3 milyon ton LPG ithal edildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Türkiye geçen yıl 14 ülkeden LPG ithal etti. En çok  ithalatın yapıldığı ilk üç ülke sırasıyla Cezayir, Norveç ve ABD oldu. Rafinerici, dağıtıcı ve işleme lisansı sahiplerince geçen yıl yapılan LPG ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 0.9 azalışla 3 milyon 386 bin tona geriledi.

Türkiye'nin 2016'da 972 bin ton olan LPG üretimi ise geçen yıl yüzde 4.4 artarak 1 milyon 15 bin tonla rekor kırdı. Türkiye'nin LPG ihracatı ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 25.1 artarak 266 bin 368 tona çıktı. Geçen yıl 15 ülkeye LPG satışı yapılırken en çok  ihracat yapılan ilk üç ülke Mısır, İsviçre ve Bulgaristan oldu.
EKONOMİ SERVİSİ

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