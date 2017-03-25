3.4 milyar dolarlık pazar iştah kabartıyor

Amerika pazarının en önemli mermer tedarikçilerinden olmayı hedefleyen sektör, 80 firma ile Orlando Orange Country’de düzenlenecek Coverings Fuarı’na çıkarma yapacak. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin 16. Kez milli katılım organize ettiği Coverings Fuarı, 4 – 7 Nisan 2017 tarihleri arasında Orlando‘da 28. kez kapılarını açıyor. Milli katılım organizasyonu ve bireysel başvurularla birlikte Türkiye’den 80 mermer ve traverten ihracatçısı, Amerika pazarı için sektörün en önemli fuarlarından olan Coverings’e çıkarma yapacak. Amerika pazarına yapılan mermer ihracatındaki artışın sektörü heyecanlandırdığını belirten İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, “Sektör olarak Amerika’nın gerçekleştirdiği 3 milyar doların üzerinde ki mermer ithalatından aldığımız pay gerçekten Türk mermer ihracatçısının potansiyelinin çok altında. İhracatın düşüş yaşadığı son yıllarda bizim Amerika’ya gerçekleştirdiğimiz mermer ihracatının artış grafiğinde olması bizleri heyecanlandırıyor. Amerika’yı yeniden keşfetmek istiyoruz. Bunun için gerekli olan kalite ve fiyat avantajı gibi tüm özelliklere sahibiz” diye konuştu. EKONOMİ SERVİSİ