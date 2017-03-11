38 bin aboneye ulaşılamıyor

İstanbul Avrupa Yakası’nda yaklaşık 38 bin abone, kapılarına kilit vururken ‘elektriklerini açık unuttu’. İşyerini kapatan ya da ticarete ara veren, konutunu yazlık olarak kullanan veya başka bir yere taşınan abonelerin elektrik sayaçları da iç kısımda olduğu için okuma yapılamıyor.

İstanbul Avrupa Yakası’nda 4.8 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bu durumda olan aboneleri ‘kapalı tesisat’ olarak sınıflandırırken ileride herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yaklaşık 38 bin abone ile irtibata geçmeye çalışıyor. BEDAŞ’ın verilerine göre bu abonelerin yaklaşık yüzde 40’ına 200 günden fazla bir süredir ulaşmak mümkün olmadı.

Bu abonelerin yüzde 20’sini oluşturan kısmının sayacı 500 günden fazla, yüzde 21’inin sayacı ise 200 günden fazla bir süredir ne yazık ki okunamadı. Kalan abonelere de 50-100 gündür erişim sağlanamıyor.

Yüzde 50’si mesken

Sayaç yeri kapalı olduğu için erişilemeyen yaklaşık 38 bin tesisatın yüzde 55’ini mesken, yüzde 40’ını ise ticarethane aboneleri oluşturuyor. Sayaç okuması yapılamayan yaklaşık 21 bin mesken abonesinin 12 bine yakınının Silivri, Kumburgaz, Arnavutköy ve Avcılar Bölgesi’nde yer alması, bazılarının ‘yazlık’ olarak kullanıldığı ihtimalini öne çıkarıyor.

Kapalı tesislerde ikinci büyük kalemi ise yaklaşık 15 bin adet ile ticarethaneler oluşturuyor. Uzun zamandır sayaç okuması yapılmayan abonelere ‘bize ulaşın’ çağrısında bulunan BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, “Söz konusu abonelerden bazıları işyerini kapatmış ya da taşınmış olabilir. Ancak elektrik abonelik sözleşmeleri halen aktif görünüyor. İleride mağduriyet yaşamamaları için bu durumdaki abonelerimiz şirketimizle irtibata geçmeli” diyerek, BEDAŞ 186 Çağrı Merkezi ya da BEDAŞ İşletme Müdürlükleri’ne ulaşılması gerektiğinin altını çiziyor.