4 milyon hayvan kurban edilecek

Bayraktar, Türkiye’de 2014 yılının Kurban Bayramı’nda 880 bin büyükbaş, 2 milyon 500 bin küçükbaş, 2015'te 867 bin büyükbaş, 2 milyon 700 bin küçükbaş, 2016'da ise 920 bin büyükbaş, 2 milyon 950 bin küçükbaş hayvanın kurban olarak kesildiğini kaydetti.





Bayramda kesilecek 3 milyon baş küçükbaş kurbanın, 136 ülkenin her birinin toplam koyun varlığından daha fazla olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Hayvancılıkta gelişmiş 83 milyonluk Almanya’da 1.6 milyon koyun var. Türkiye’de ise 3 milyon küçükbaş Kurban Bayramı’nda kesilecek. Yine aynı şekilde Türkiye’de kesilecek küçükbaş hayvan sayısından daha az koyunu olan ülkeler içinde, nüfusu 163 milyonu aşan Bangladeş, 83 milyonluk Almanya, 52 milyonluk Myanmar, 86 milyonluk Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 37 milyonluk Kanada, 42 milyonluk Ukrayna, 20 milyonluk Romanya, 49 milyonluk Kolombiya, 31 milyonluk Venezuella, 38 milyonluk Polonya var" bilgilerini aktardı. EKONOMİ SERVİSİ