40 milyon turist hedefi yakalanacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Engin Şahin, bu yıl Türkiye’yi 40 milyon turistin ziyaret etmesinin beklendiğini belirtti. Şahin, ziyaretçi ve turizm gelirleri açısından 2014’ün Türkiye’nin en iyi yılı olduğunu dile getirerek, 2015 ve 2016’da bölgesel olaylar ve FETÖ’nün darbe girişiminin ziyaretçi sayısını olumsuz etkilediğini söyledi. Sektör açısından 2017’nin toparlanma yılı olduğunu anlatan Şahin, “Bu yıl, 2014’e yakın rakamların oluşacağı bir yıl olarak görünüyor. Bu yılki hedef 40 milyon turist ve 32 milyar dolarlık gelir” diye konuştu.

Seçimler etkiledi

Şahin, seçimlerin 24 Haziran’a çekilmesinin bazı rezervasyon iptallerine yol açtığını ancak bu durumun sektörü çok fazla etkilemediğini belirterek, “Şu anda dış talep o kadar yüksek ki rezervasyon iptalleri çok fazla zarara neden olmadı” değerlendirmesinde bulundu. Bu yıl rekor düzeyde Rus turist beklediklerini dile getiren Şahin, “İki ülke arasında geçmişte yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir ara turist sayısı 250-300 binlere kadar gerilemişti. Bu yıl 4.5 milyonu aşmasını öngörüyoruz. Çok ciddi bir toparlanma var” ifadesini kullandı. Şahin, Akdeniz çanağına bakıldığında Türkiye’den daha uygun fiyatlarla daha kaliteli hizmet veren bir ülke bulunmadığının altını çizerek, sektör olarak sezondan beklentilerinin çok fazla olduğunu kaydetti. Şahin, “Bu yıl fiyatlarda da kıpırdanma oldu, turist sayısı da artacak. Bu sene bizim için iyi olacak” diye konuştu.