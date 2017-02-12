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42 milyon lira unutuldu!

Bankadaki hesabını unutarak parasını almayan vatandaşlar, sigorta şirketlerindeki birikimlerini de hatırlamadı. Bu yıl 125 bin sigortalı, 42 milyon TL'sini sigortada unuttu.

12 Şubat 2017 Pazar 23:50
42 milyon lira unutuldu!

 Bankadaki parasını çekmeyi unutan vatandaş, son dönemde hayat poliçesinde biriken parası ile aracından dolayı alması gereken hasar alacağını da sigorta şirketlerinde bırakmaya başladı.

Bu nedenle daha önce yapılan bir düzenleme ile sahipleri tarafından aranmayarak sigorta şirketlerinde unutulan paraların Güvence Hesabı'na devri kararlaştırıldı.

Buna göre sigorta şirketleri, her yılın başında paralarını unutan sigortalıların listesini yayımlıyor, hak sahiplerine 15 Haziran'a kadar paralarını almaları için mektup ve telefonla çağrıda bulunuyor. Ancak vatandaşlar, tüm bu çağrı ve bilgilendirmelere rağmen parasını yine unutuyor.

Unutulan bu paralar da sigorta şirketleri tarafından yılda bir kez Güvence Hesabı'na devrediliyor. Güvence Hesabı Müdürü Abdülkadir Küçük, sigorta şirketlerinde 10 ya da 20 yıllık hayat poliçesi yaptırıp, söz konusu tarihler sonunda hayat poliçesinde biriken parasını unutup almayanların bulunduğunu söyledi.

Küçük, bu kişilerin unuttuğu toplam meblağın 42 milyon 99 bin 911 lira olduğu bilgisini vererek, "Bu paralar 15 Haziran 2017 tarihine kadar sigortalılar tarafından aranmaz ve tahsil edilmez ise, 31 Haziran 2017 tarihine kadar sigorta şirketleri tarafından Güvence Hesabına devredilecek" diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
42 Milyon Lira UnutulduSigortaHayat PoliçesiBanka
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