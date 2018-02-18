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435 bin çek karşılıksız çıktı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, geçen yıl bankalara ibraz edilen ve yaklaşık 784 milyar liralık 20 milyon çekten 17 milyar lira tutarındaki 435 bininin karşılıksız çıktığını bildirdi.

18 Şubat 2018 Pazar 14:17
435 bin çek karşılıksız çıktı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, geçen yıl karşılıksız işlemi yapılan çek sayısının 2016'ya göre yüzde 44 azaldığını belirterek, "Şu ana kadar bankalarca karekodlu basılan çek miktarı 25 milyona ulaştı" dedi.

Tüfenkci, 1 Ocak 2017 itibarıyla zorunlu hale getirilen karekod uygulamasıyla karşılıksız çeklerde önemli gerileme kaydedildiğini, geçen yıl bankalara ibraz edilen ve yaklaşık 784 milyar liralık 20 milyon çekten 17 milyar lira tutarındaki 435 bininin karşılıksız çıktığını bildirdi.

Geçen yıl ibrazında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tüm çeklere oranının adet ve tutar olarak yüzde 2.2 olduğunu ifade eden Tüfenkci, önceki yıla göre karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarının yüzde 38, keşideci sayısının yüzde 29, adedinin ise yüzde 44 azaldığını söyledi.

Tüfenkci, Karekodlu Çek Sistemi sayesinde karşılıksız çek adedinde önceki yıla göre 1.5 puan, tutarında ise 1.7 puan gerileme olduğunu vurguladı.

AA

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