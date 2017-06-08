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511 bin borçlu bankaların takibinde

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı yılın ilk 4 ayında 345 bin kişi oldu

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511 bin borçlu bankaların takibinde

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Nisan 2017 Raporu yayımlandı. Rapora göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı yılın ilk 4 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 511 bin kişi olarak gerçekleşti. Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı ilk 4 ayda 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 262 bin kişi oldu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı ise 345 bin kişi oldu. EKONOMİ SERVİSİ

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