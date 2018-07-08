54 ülkeye ihracat yapıyor

Şirketin Türkiye dışında Kazakistan ve Özbekistan’da ilaç üretim tesisleri bulunuyor; ayrıca Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Karadağ, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Sırbistan, Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, Senegal ve Almanya’da kendi organizasyonları ile satış-pazarlama faaliyeti gösteriyor.

Bu ülkeler dışında Batı Avrupa’dan, Afrika’ya, Güneydoğu Asya’ya kadar geniş bir ihracat ağına sahip olan Nobel İlaç, ithalatının üzerinde ihracat yaparak Türkiye’nin ilaç sektöründeki döviz açığının kapanmasına katkı sağlıyor. Bu arada Nobel İlaç'ta dijital dönüşüm yolculuğunun liderliğini üstlenen, kurumu buluta taşıyan ve CLM/CRM projesi Jüpiter'i hayata geçiren Nobel İlaç CIO’su Bidar Özgür Ulutaş da "Yılın Başarılı Kadın CIO’su” ödülünü aldı.

EKONOMİ SERVİSİ