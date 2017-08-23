Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

541 bin senet protesto edildi

Bu yıl ocak-temmuz döneminde 7 milyar liralık 541 bin senet protesto edildi

Bu haber kez okundu.

541 bin senet protesto edildi
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezinin yaptığı açıklamaya göre, yedi ayda toplam 541 bin adet senet protesto edilirken, bu senetlerin parasal tutarı 7 milyar lira oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 5 azalırken, senet tutarı yüzde 10 arttı. Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu. Türkiye genelinde, tutar olarak protesto edilen senetlerin yüzde 30'unu İstanbul oluştururken, İstanbul'u yüzde 8 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Antalya ve yüzde 4 ile Kocaeli izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt şeklinde sıralandı. EKONOMİ SERVİSİ

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
541 Bin Senet Protesto Edildi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hn 1 hafta önce

2018 ve 2019 yıllarında enlayonun eksi veya sıfır çıkması durumunda işçi emeklisi ve Bağkur emeklisi yüzde yirmiye yakın para kaybedecek milletvekillerine ve memur emeklilerine verilen zammın aynısı işçi ve Bağkur emeklilerine de verilsin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner100