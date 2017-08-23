541 bin senet protesto edildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezinin yaptığı açıklamaya göre, yedi ayda toplam 541 bin adet senet protesto edilirken, bu senetlerin parasal tutarı 7 milyar lira oldu.
Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 5 azalırken, senet tutarı yüzde 10 arttı. Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu. Türkiye genelinde, tutar olarak protesto edilen senetlerin yüzde 30'unu İstanbul oluştururken, İstanbul'u yüzde 8 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Antalya ve yüzde 4 ile Kocaeli izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt şeklinde sıralandı. EKONOMİ SERVİSİ
Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 5 azalırken, senet tutarı yüzde 10 arttı. Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu. Türkiye genelinde, tutar olarak protesto edilen senetlerin yüzde 30'unu İstanbul oluştururken, İstanbul'u yüzde 8 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Antalya ve yüzde 4 ile Kocaeli izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt şeklinde sıralandı. EKONOMİ SERVİSİ
2018 ve 2019 yıllarında enlayonun eksi veya sıfır çıkması durumunda işçi emeklisi ve Bağkur emeklisi yüzde yirmiye yakın para kaybedecek milletvekillerine ve memur emeklilerine verilen zammın aynısı işçi ve Bağkur emeklilerine de verilsin.