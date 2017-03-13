55 milyon liralık vergi geri alındı!

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilere KDV iade hizmeti veren Global Blue Türkiye'nin Genel Müdürü Selim Seyhun, geçen yıl ortalama tax-free satışlarda (averaj harcamalar) yüzde 13.3 artış olduğunu belirterek, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi Körfez ülkelerinden Türkiye'ye gelen turistlerin ziyaret ve harcamalarının devam ettiğini söyledi.

Seyhun, "Körfez ülkelerinden gelen turistlere 2016'da yapılan tax-free satışlar yüzde 10 artış gösterdi. Ekonomik konjonktüre ve terör olaylarına rağmen Arap turistler ülkemize gelmekten ve alışveriş yapmaktan vazgeçmedi" dedi.

Türkiye'yi sıklıkla ziyaret eden ve geçen yıllarda alışveriş miktarlarını önemli oranda artıran Rus turistlerin 2016'daki ziyaretlerinde ve harcama miktarlarında azalma görülse de bu yıl önemli artışlar beklediklerini kaydeden Seyhun, "Bu sayede 2017 yılında Rus turistlerin Arap turistlerden sonra en fazla ziyaret gerçekleştirmesi ve alışveriş yapmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Çinlilerde düşüş var

Selim Seyhun, dünyada yapılan katma değer vergisiz alışverişlerin yüzde 40'lık payına sahip Çinlilerin, 2014 ve 2015'te Türkiye'den yaptığı katma değer vergisiz alışverişlerin yüzde 165 arttığını ancak geçen yıl bu miktarın yüzde 44 gerilediğini bildirdi.

Bunun, Çinlilerin terör ve olumsuz olaylara karşı aşırı hassas olması ve anında reaksiyon göstermelerinden kaynaklandığını ifade eden Seyhun, şöyle devam etti: "Ancak 2017'de Çinli turistlerin de ülkemizi ziyaretlerini artırması bekleniyor. Avrupa genelinde artan Çinli turist ziyaretleri nedeniyle özellikle Paris, Berlin ve Milano gibi şehirlerde alışveriş merkezlerinde Çince bilen elemanlar çalıştırılmaya başlandı. Benzer bir durumun artan Çinli turist hacmiyle birlikte ülkemizde de görüleceğini söyleyebiliriz."

Tax-free kapsamı

Verilen bilgiye göre, Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdüğü malların teslimi anında ürüne göre yüzde 8 ila yüzde 18 arasında Katma Değer Vergisi (KDV) tahsil ediliyor. Gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen KDV iade olunuyor.

Tax-free üye mağazalarında alışveriş sonrasında fatura ya da çek alınırken, aynı mağazadan yapılan alışverişin toplam miktarının en az 100 TL+KDV olması gerekiyor. Türkiye'den ayrılırken, çıkış kapısındaki gümrük noktasında alınan ürünler ve pasaport gösterilip çek onaylatılıyor.

Alışveriş yapılan mağazadaki iade seçimine göre, tax-free ödemesi nakit veya kredi kartı hesabına yatırılıyor.