5G hızlı geliyor

2018’in sonları ile 2019’un ortası arasında 5G’yi piyasaya sürmeyi planlayan ABD’li tüm büyük operatörlerle birlikte, Kuzey Amerika’nın 5G’ye öncülük etmesi bekleniyor. 2023 sonunda, Kuzey Amerika’daki tüm mobil aboneliklerin yüzde 50’sine yakınının, Kuzey Doğu Asya’nın yüzde 34’ünün ve Batı Avrupa’nın yüzde 21’inin 5G’li olacağı tahminler arasında yer alıyor. Küresel boyutlu büyük 5G kurulumları 2020 itibariyle bekleniyor. Ericsson, 2023 yılı sonuna kadar geliştirilmiş mobil geniş bant için 1 milyardan fazla 5G aboneliği öngörüyor ve bu rakam tüm mobil aboneliklerin yaklaşık yüzde 12’sini oluşturuyor. Mobil veri trafiğinin, 2023 yılına kadar ayda 107 exabyte (EB) değerine ulaşarak sekiz kat artacağı tahmin ediliyor. Bu rakam, dünya çapında her mobil abonenin 10 saat boyunca full HD video yayını izleyebilmesi anlamına geliyor. 2023 itibariyle, dünya genelindeki mobil veri trafiğinin yüzde 20’sinden fazlasının 5G ağları tarafından taşınması bekleniyor. Bu, bugünün toplam 4G / 3G / 2G trafiğinden 1.5 kat daha fazla.

Mobil geniş bant ve kablosuz erişim üzerinden önceki mobil erişim teknolojilerinde olduğu gibi ilk olarak yoğun kentsel alanlarda 5G’nin devreye girmesi bekleniyor. Diğer kullanım alanları ise otomotiv, üretim, kamu hizmetleri ve sağlık gibi sektörlerden olacak.

Ericsson’un Ağ Teknolojilerinden sorumlu Yönetici Başkanı Fredrik Jejdling: “2018, hücresel IoT’nin ve 5G ağlarının ticari hale geldiği bir yıl. Bu teknolojiler, yaşamlarımızı etkileyerek endüstrileri dönüştürecek yeni yetenekler vaat ediyor. Bu değişim ancak, endüstri oyuncularının ve regülatörlerin frekanslar, standartlar ve teknoloji alanlarında ortak hareketiyle hızlanacak.”

5G destekli akıllı telefonlar 2019’da

Birinci nesil, 5G veriye özel cihazların, 2018’in ikinci yarısından itibaren piyasaya çıkması bekleniyor. Orta bantlarda 5G’yi destekleyen ilk ticari akıllı telefonların önümüzdeki yılın başında çıkması beklenirken, 2019’un ortasına kadar çok yüksek spektrumlu bantların desteklenmesi bekleniyor. Ericsson Mobilite Raporu ayrıca, kullanıcıların gözünde ağ performansı, akıllı üretim, ağ yönetiminde makine zekası ve 5G için doğru spektrumun güvence altına alınmasının önemi ile ilgili makaleler içeriyor. A. SAFA TERZİ/İSTANBUL