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6 aylık dış açık 40.7 milyar dolar

Türkiye'nin ihracatı yılın ilk yarısında 82.2 milyar dolara, ithalatı ise 123 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 31.6 yükselişle 40.7 milyar dolar olarak gerçekleşti

31 Temmuz 2018 Salı 18:03
6 aylık dış açık 40.7 milyar dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan haziran ayına ve yılın ilk yarısına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat Haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolara, ithalat yüzde 3.8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolara düştü. Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 9.1 azalarak 5 milyar 497 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın haziran ayında yüzde 68.5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 70.2'ye yükseldi. Yılın 6 ayında Türkiye'nin ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 artarak 82 milyar 223 milyon dolara, ithalatı yüzde 13.5 artışla 122 milyar 960 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 31.6 yükselerek 40 milyar 737 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66.9 oldu.

En fazla ihracat Almanya'ya

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, Haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 artarak 6 milyar 630 milyon dolara çıktı. AB'nin ihracattaki payı geçen yıl Haziranda yüzde 47.5 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 51.2 oldu. Almanya, 1 milyar 308 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 882 milyon dolarla Birleşik Krallık, 815 milyon dolarla İtalya ve 627 milyon dolarla ABD takip etti. İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 838 milyon dolarla Çin aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 794 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 793 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 149 milyon dolarla ABD izledi.
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