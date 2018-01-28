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6 TL'lik benzin doları solladı

Benzine önceki gece yapılan 12 kuruşluk son zamla birlikte, ilk kez benzinin fiyatı da 6 lirayı geçti

28 Ocak 2018 Pazar 18:48
6 TL'lik benzin doları solladı

Böylece 2002 yılında 1 litre 1.6 liradan satılan kurşunsuz benzin, 16 yıl içerisinde 6 lirayı aşmış oldu. Benzinin 1.6 liradan satıldığı dönemde dolar kuru ise 1.668 TL idi. Yani o dönemde benzinin litresi yaklaşık olarak 1 dolara denk geliyordu. Bugün ise dolar kuru 3.75 TL, benzin ise 6 TL'yi aştı.
EKONOMİ SERVİSİ

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BenzinZam
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