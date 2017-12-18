7.5 milyon konut yenilenecek

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, 2009'da 'Türkiye'nin Gayrimenkul Platformu' olarak kurulan GYODER'in oluşturduğu sektörel bilgi birikimi ve tecrübeyle dünyadaki en önemli sektörel oluşumlar arasında yer aldığını söyledi.

GYODER'in 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından başlattığı "Gayrimenkulde Güç Birliği Daha Güçlü Türkiye" kampanyasının sektöre önemli bir ivme kazandırdığını vurgulayan Yetgin, gayrimenkul sektörünün büyümesi, güçlenmesi ve Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomiye sahip olması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

İnşaat da olmasa...

Son yıllarda artan yatırımlar ve dünya ölçeğindeki mega projelerle sektörün hızla geliştiğine dikkati çeken Yetgin, şunları kaydetti: "Türkiye'nin son açıklanan ekonomik verilerde yüzde 11.1'lik büyümesinin yaklaşık yüzde 18'i inşaat sektöründen geliyor.

İnşaat sektörünün ne kadar önemli olduğunu, 250'nin üzerinde alt sektörü etkileyen bir öneme haiz olduğunu unutmamak lazım. Ağırlıklı olarak da kalifiye olmayan çalışanların bulunduğu istihdam yoğun bir sektör. Türkiye'nin büyümesine daha fazla katkı sağlamak istiyoruz." İnşaat sektörünün gelecek yıllarda da önemini korumaya devam edeceğini aktaran Yetgin, şehirlerde kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü anımsattı.

Konut ihtiyacı sürüyor

Yetgin, özellikle 30 Eylül'de tamamlanan teşvik paketinin devam etmesi ve KDV konusunda hükümetten destek beklediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Gelecek 15-20 yıllık perspektifte 7.5 milyon konutun yenilenmesinin öngörülüyor. Bunun yanı sıra yeni konut ihtiyacı da devam etmekte. Bu itibarla inşaat sektörünün önemi hem genel ekonomik performans hem de kentsel dönüşüm anlamında sürecek. Bizler de gayrimenkul sektörü olarak daha planlı, nitelikli, yaşanabilir akıllı şehirler yapılması konusunda elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışacağız.

İnşallah Türkiye'nin büyüme sürecinde biz de gayrimenkul sektörü olarak, elimizden geleni yapacağız."

Bu yılı bir milyon 400 bin konut satışıyla tamamlayacaklarını ifade eden Yetgin, önümüzdeki yıl Türkiye'nin ekonomik büyümesine daha fazla katkı sunmak için çalışacaklarını vurguladı.