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8 kişilik iş için bin 458 başvuru

Karabük'te Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 8 daimi işçinin alınacağı kadro için bin 458 kişi başvurdu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:22
8 kişilik iş için bin 458 başvuru

İşe alınacak kilerin belirlenmesi için Karabük Belediyesi Konferans Salonunda noter huzurunda kura çekildi.

KYK İl Müdürü Kadir Öztürk, Türkiye genelinde personel alımı için kura çekimi yapıldığını, Karabük'te de kura çekimlerinin tamamlandığını söyledi.

İki kişilik eski hükümlü kadrosuna müracaat eden 19, 1 kişilik engelli kadın kadrosuna başvuran 27, 1 kişilik erkek engelli kadrosuna başvuran 97 ve 4 temizlikçi kadrosuna başvuran bin 315 kadın aday arasından kura çekildi.

Kura sonucunda kadroların 3 katı asil, 3 katı da yedek aday belirlendi. Asil listede isimleri belirlenen adayların daha sonra KYK tarafından belirlenecek bir tarihte mülakata çağrılacakları belirtildi.

Bu arada  Sivas'ta da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere alınacak 254 daimi işçinin belirlenmesi için başvuru yapan 15 bin 723 kişi arasında kura çekildi. Bir başka kura çekimi de Yozgat'ta gerçekleştirildi.

İlde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 45 daimi işçinin alınacağı kadro ilanına bin 227 kişi başvurdu. Muğla'da da 35 kişilik daimi işçi kadrosuna uygun bin 413 başvuru gelince çekiliş yapılmasına karar verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda düzenlenen kura çekimine katılacak işçi adayları salona aileleri ve çocuklarıyla geldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KarabükIşsizlikKYK
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