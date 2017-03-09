800'den fazla şirkete el konuldu

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, katıldığı bir TV programında, şu an itibarıyla kayyum atanan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen 800'den fazla şirket bulunduğunu belirterek, "Bunların toplam aktif büyüklüğü 48 milyar lira civarında, ciroları da 30 milyar liranın üzerinde. Müdahale etmemiş olsaydık şu anda bunların önemli bir bölümünde çok ciddi mali bozulmalar, iflaslar yaşanabilirdi. Bunların profesyonelce yönetilmesi gerekiyor. Şu ana kadar mali yapısı bozulan hiçbir firma olmadı. Hatta birçoğunun mali yapıları düzeldi" dedi.

El konulan şirketler ne olacak?

Canikli, anılan firmaların satışıyla ilgili, "Hukuk gereği, mahkeme sonuçlanana kadar bunlar kalacak. Mahkeme bunları suçlu bulursa müsadere kararı verip, devlete aktaracak suçlu olmazsa sahiplerine iade edecek. Teorik olarak bunların büyük bir bölümü müsadere edilecek ama şu an itibarıyla hukuki olarak iki seçenek de masada. Ancak mali yapısı bozulmuş, zarar eden ya da firmaların finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla firmaların bir kısmı, bazı varlıkları ya da zarar edenlerin tamamı satılabilir. Çünkü zarar eden bir firmanın faaliyetine devam etmesi demek zararının artması demek" diye konuştu.

Vatandaş alışverişi erteledi

Hanehalkının ağırlıklı olarak güvenlikle ilgili konular nedeniyle taleplerini ertelediğini dile getiren Canikli, piyasadaki alışverişi olumsuz yönde etkileyen bu algının hızla dağıldığının altını çizdi. Söz konusu algının dağılmasını sağlayacak ciddi tedbirlerin hayata geçirildiğini belirten Canikli, "Satın alma gücü artırıldı ve artırılmaya devam ediyor. Önümüzdeki yaklaşık 1 ay içinde 10.8 milyar liralık sadece KOBİ'lere Faizsiz Destek Projesi kapsamında kaynak aktarılacak. Bu aynı zamanda ciddi bir satın alma gücüdür. Bu paranın çok önemli bir bölümü talep olarak ortaya çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni KHK'lar yolda

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, yayımlanması beklenen yeni Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) ilişkin olarak, "İhraç da olur, iade de olur. İstihbaratla ilgili konular gündeme geliyor, onlar bu KHK'larda yok, o ayrı bir konu. Onun dışında güvenlikle ilgili her türlü tedbir alınıyor" dedi. Komisyon kurulduktan sonra müracaatların buraya yapılacağını anlatan Canikli, "Taleplerin reddedilmesi durumunda yargıya gidilecek, sonra bir üst yargı var, temyiz merci olacak ve daha sonra Anayasa Mahkemesi, sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) var. Dolayısıyla bu süreci de açmış olacağız" dedi.