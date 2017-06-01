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9 ayda 189 bin ton fındık ihracatı yapıldı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, 2016-2017 fındık ihracat sezonunda 9 ayın geride kaldığını belirtti

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9 ayda 189 bin ton fındık ihracatı yapıldı

Türkiye'den 1 Eylül 2016, 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında 189 bin 992 ton iç fındık ihraç edildiğini ifade eden Sevinç, "Bunun karşılığında 1 milyar 552 milyon 953 bin dolar gelir elde edildi. Veriler, geçen sezona göre miktarda yüzde 5.6, değer bazında ise yüzde 17.8 azalış olduğunu gösteriyor." dedi. Sevinç, geçen sezonun aynı döneminde 201 bin 202 ton iç fındık ihracatı gerçekleştiğini, karşılığında ise 1 milyar 889 milyon 71 bin dolar gelir elde edildiğini kaydetti. Fındık ihracatının büyük kısmının önceki yıllarda olduğu gibi AB ülkelerine yapıldığını belirten Sevinç, AB dışındaki ülkeler ile deniz aşırı ülkelere de ürün satıldığını söyledi. AA

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