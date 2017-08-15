9. Uluslararası Fındık Kongresi Samsun’da başladı

OMÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde 19 Ağustos tarihine kadar sürecek kongreye Amerika, İtalya, Çin, Gürcistan, Şili, Ukrayna, Fransa, İngiltere gibi fındık üretimi yapan 15 ülkeden 97 akademisyen katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri arasında fındığın en ön sırayı aldığını söyledi. Fındığın diğer tarım ürünlerine göre en fazla ihracat girdisi sağlayan ürün olduğuna işaret eden Sevinç, "Türkiye'de toplam 400 bin aile, dolaylı olarak 3 milyon insanın gelir sağladığı üründür fındık. Hiçbir ithal girdisi olmayan tamamen milli ürünümüz olması, ihracatıyla ilgili gelirinin tamamının ülkemizde kaldığı çok değerli bir ürünümüz" diye konuştu. Türkiye'de üretilen fındığın özellikle Avrupa başta olmak üzere dünyanın her tarafına gönderildiğini ifade eden Sevinç, şöyle devam etti: "Türkiye'den 110 ülkeye fındık ihracatı gerçekleştiriliyor. Fındık bizim bildiğimizin dışında yani sadece çerezlik değil dünyada sanayi ürünü olarak da değerlendiriliyor.

Bizim üzerinde durduğumuz iki önemli konu var. Bunlardan birisi yüksek katma değerli ürün fındık ihraç edebilmemiz. Yani işlenmiş fındık ihracat oranımızın, kırılmış naturel fındık ihracatımızı aşması. Ama hala daha yüzde 40-45 oranında işlenmiş fındık ihraç edebiliyoruz. Bunu yüzde 70'lere ulaştırdığımız takdirde hem iç tüketimimizde hem ihracatımızda fındığı önemli bir katma değer sağlayacak bir ürün olarak göreceğiz." AA