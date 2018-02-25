90 milyar dolarlık pazar

Dünyada birçok çiftçi, geleneksel üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığına zarar vermeyen bir üretim modeli arayışı neticesinde kimyasal maddelerin kullanılmadığı, kontrollü bir üretimi öngören 'organik tarımsal üretim' faaliyetine yöneldi.

Birçok tüketici de fiyatları yüksek olsa da daha sağlıklı olduğu için bu ürünlerden tüketmeye çalışıyor.

Avustralya ilk sırada

Dünya Organik Tarım Araştırmaları ve Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu verilerine göre, bugün 178 ülkede 57.8 milyon hektar alanda, 2.7 milyon üretici organik tarım yapıyor.

Organik tarımsal alanlarının ülkeler bazında dağılımına baktığımızda 27.1 milyon hektar alanla Avustralya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 3 milyon hektar alanla Arjantin, 2.3 milyon hektar alanla Çin, 2’şer milyon hektar alanla ABD ve İspanya izliyor.

Türkiye'de ise organik tarım alanları, 1996-2016 döneminde 77 kat artırarak 6.8 bin hektardan 524 bin hektara çıktı. Türkiye, dünya organik tarım liginde 17. sırada yer alıyor.

Bugün dünyada mera ve otlaklar dahil tarım alanlarının yüzde 1’i, ülkemizde yüzde 1.4’ü organik tarıma ayrılmışken, Liechtenstein toplam tarım alanlarının üçte birinde, Avusturya’da beşte birinde, İsveç’te altıda birinde organik tarım yapılmakta. Danimarka’da organik pazar payı, toplam gıda pazarının yüzde 9’una yaklaşmakta…

En güçlü pazar ABD'de

2016 yılında 89.7 milyar dolara çıkan organik ürün pazarında ABD 43.1 milyar dolarla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 10.5 milyar dolarla Almanya, 7.5 milyar dolarla Fransa takip etti.

Ülkemizde organik ürün ihracat değeri kayıtlı verilere göre 79 milyon dolar görünse de sektör temsilcileri ihracat değerinin yaklaşık 500 milyon doları bulduğunu belirtiyor. Türkiye’de 238 organik ürün üretiliyor.

Bu arada organik hayvancılıkta da önemli bir gelişme yaşanıyor. Bugün 8 bin 340 büyükbaş, 26 bin 329 küçükbaş, 1 milyon 212 bin 542 kanatlı hayvan 207 çiftçi tarafından organik hayvancılıkla yetiştiriliyor. Geçen yıl 640 arıcı, 76 bin 242 kovanda 349 ton organik bal üretti.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL