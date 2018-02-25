Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117522
ALTIN
161.931
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2900
EURO
4.6596
banner138

90 milyar dolarlık pazar

Dünyada organik ürün pazarı hızla büyüyor. 1999 yılında 15.2 milyar dolar olan organik ürün pazar büyüklüğü, 2016 yılında 89.7 milyar dolara çıktı. Türkiye ise organik tarımda dünya 17’incisi konumunda

25 Şubat 2018 Pazar 17:06
90 milyar dolarlık pazar

Dünyada birçok çiftçi, geleneksel üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığına zarar vermeyen bir üretim modeli arayışı neticesinde kimyasal maddelerin kullanılmadığı, kontrollü bir üretimi öngören 'organik tarımsal üretim' faaliyetine yöneldi.

Birçok tüketici de fiyatları yüksek olsa da daha sağlıklı olduğu için bu ürünlerden tüketmeye çalışıyor.

Avustralya ilk sırada

Dünya Organik Tarım Araştırmaları ve Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu verilerine göre, bugün 178 ülkede 57.8 milyon hektar alanda, 2.7 milyon üretici organik tarım yapıyor.

Organik tarımsal alanlarının ülkeler bazında dağılımına baktığımızda 27.1 milyon hektar alanla Avustralya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 3 milyon hektar alanla Arjantin, 2.3 milyon hektar alanla Çin, 2’şer milyon hektar alanla ABD ve İspanya izliyor.

Türkiye'de ise organik tarım alanları, 1996-2016 döneminde 77 kat artırarak 6.8 bin hektardan 524 bin hektara çıktı. Türkiye, dünya organik tarım liginde 17. sırada yer alıyor.

Bugün dünyada mera ve otlaklar dahil tarım alanlarının yüzde 1’i, ülkemizde yüzde 1.4’ü organik tarıma ayrılmışken, Liechtenstein toplam tarım alanlarının üçte birinde, Avusturya’da beşte birinde, İsveç’te altıda birinde organik tarım yapılmakta. Danimarka’da organik pazar payı, toplam gıda pazarının yüzde 9’una yaklaşmakta…

En güçlü pazar ABD'de

2016 yılında 89.7 milyar dolara çıkan organik ürün pazarında ABD 43.1 milyar dolarla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 10.5 milyar dolarla Almanya, 7.5 milyar dolarla Fransa takip etti.

Ülkemizde organik ürün ihracat değeri kayıtlı verilere göre 79 milyon dolar görünse de sektör temsilcileri ihracat değerinin yaklaşık 500 milyon doları bulduğunu belirtiyor. Türkiye’de 238 organik ürün üretiliyor.

Bu arada organik hayvancılıkta da önemli bir gelişme yaşanıyor. Bugün 8 bin 340 büyükbaş, 26 bin 329 küçükbaş, 1 milyon 212 bin 542 kanatlı hayvan 207 çiftçi tarafından organik hayvancılıkla yetiştiriliyor. Geçen yıl 640 arıcı, 76 bin 242 kovanda 349 ton organik bal üretti.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
Organik Tarım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FİSKOBİRLİK üretime yöneldi
FİSKOBİRLİK üretime yöneldi
İthal ürüne enerji denetimi
İthal ürüne enerji denetimi
Şok, her gün 3 mağaza açacak
Şok, her gün 3 mağaza açacak
TeknoSA tüketici hizmetlerinde sınıfta kaldı
TeknoSA tüketici hizmetlerinde sınıfta kaldı
 Turkcell'den 'akıllı otopark’ atılımı
 Turkcell'den 'akıllı otopark’ atılımı
Güney Afrika, Türk yatırımcıyı bekliyor
Güney Afrika, Türk yatırımcıyı bekliyor
Otomotiv üretimi geri viteste
Otomotiv üretimi geri viteste
‘Önce eski alacakları konuşacağız'
‘Önce eski alacakları konuşacağız'
Şeker-iş'ten Danıştay'a dava
Şeker-iş'ten Danıştay'a dava

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim