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915 ilaca zam geldi devamı Şubat’ta

19 Aralık itibariyle eczanelere giden vatandaşlar, kanser ilacından tansiyon ilacına, antibiyotikten aşıya 915 ilaçta yüzde 16.37 oranında zamla karşılaştı. Zam furyası bununla kalmayacak. Şubat ayında ilaca yüzde 20 zam bekleniyor

19 Aralık 2017 Salı 17:23
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915 ilaca zam geldi devamı Şubat’ta

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 19 Aralık itibariyle 915 kalem ilaca zam uygularken, 962 ilaçta da fiyat düşüşüne gitti.

915 kalem ilaca, ilaç firmalarının zam talebi doğrultusunda yüzde 16.37 oranında zam geldi. 962 kalem ilacın fiyatı da yüzde 14.03 oranında düşürüldü.

Türkiye’deki ilaç fiyatları yurt dışına endeksli olduğundan kaynak ülkede fiyat artışı yapıldığından Türkiye’de zam uygulamaya konuluyor.

Yüzde 12.98’lik enflasyon oranı ile ekonomik darboğaza giren vatandaşları bir zam da Şubat ayında bekliyor. İlaçta döviz kurundaki artış ile yüzde 20’lik bir zammın da Şubat ayında gündeme gelmesi bekleniyor.

Şu anda ilaçta döviz kuru 2.32 iken, euro 4.55’i gördü. 1.98 olan euro kuru 2.32’ye taşınmış ve yüzde 19 zam yapılmıştı. Bu sefer de yüzde 20’lik bir zam bekleniyor.

Anadolu Eczacı ve Depocuları Derneği Başkanı Onur Tokel, zam haberlerinin gündeme gelmesinin ardından eczanelerde yaşanan ilaç sıkıntısına değinerek, “19 Aralık itibari ile ilaçlar zamlı fiyatları ile piyasaya sürüldü. Zammın ardından ‘yok’ ,‘kalmadı’ denilen bir çok ilaç zamlı fiyatı ile piyasaya sürülecektir” dedi.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
IlaçZamSağlık
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