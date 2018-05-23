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AB parasıyla okul müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Suriyeli çocukların eğitiminde kullanılmak üzere Avrupa Birliği fonları bünyesinde yürütülen proje kapsamında 60 betonarme okul yapımı için 160 milyon Euro kaynağın kullanılacağını kaydetti

23 Mayıs 2018 Çarşamba 17:43
AB parasıyla okul müjdesi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Alman Kalkınma Bankası (KFW) İcra Komitesi Üyesi Rolan Siller'in de katıldığı "Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı" kapsamındaki "Kriz Zamanlarında Herkes için Eğitim-II" projesi için sağlanan ek 160 milyon Euro'luk hibe için Milli Eğitim Bakanlığında düzenlenen protokol imza töreninde konuştu.

Bakan Yılmaz, Avrupa Birliği fonları bünyesinde yürütülen proje kapsamında 60 betonarme okul yapımı için 160 milyon Euro kaynağın kullanılacağını kaydetti.

AB ile yürütülen iki projenin toplam bütçesinin 475 milyon Euro olduğunu bildiren Yılmaz, bu bütçeden 150 milyon Euro'nun Dünya Bankası aracılığıyla yürütülen 'Eğitim Alt Yasının Güçlendirilmesi Projesi'ne, 325 milyon Euro'nun ise Alman Kalkınma Bankası aracılığıyla yürütülen 'Kriz Zamanlarında Herkes için Eğitim' Projesi'ne ait olduğu bilgisini verdi.

Bakan Yılmaz, "AB projelerinin tamamlanması ile birlikte toplam 215 okul yapılacak. Bu okulların 60'ı prefabrik, 155'i betonarme olacaktır. Bu okullarla birlikte 5 bin 160 derslik ile 153 bin öğrenciye eğitim alt yapısı sağlanmış olacak" dedi.

976 bin Suriyeli eğitim çağında

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de geçici koruma kapsamında 3 milyon 558 bin 877 Suriyelinin bulunduğuna işaret eden Yılmaz, "Türkiye'deki Suriyelilerden 976 bin 200'ü eğitim çağındadır. Bakanlık olarak eğitim çağındaki Suriyelileri kademeli olarak Bakanlığa bağlı resmi okullara kabul ediyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, 21 Mayıs 2018 itibariyle 611 bin 524 Suriyeli öğrencinin eğitime erişiminin sağlandığını belirterek, "Eğitime erişimi sağlanan öğrencilerin 384 bin 292'si Türkçe müfredatla kendi okullarımızda eğitim görüyor. 2016 yılında bu sayının 62 bin olduğunu söylersem alınan mesafe çok açık şekilde görülecektir. 21 ilde 318 geçici eğitim merkezinde ise tamamı Suriyeli olmak üzere 227 bin 232 öğrenci yoğun eğitim görüyor" bilgisini verdi.

Yılmaz, Suriyelilerin Türkiye'deki okullaşma oranının yüzde 63'e yaklaştığını kaydetti. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise Suriye krizi ile ilgili Türkiye ve AB'nin birkaç önemli noktada mutabık olduğunu belirterek, "Bu alanlardan en önemlisi Suriye'de siyasi çözümün gerekliliği konusunda vardığımız mutabakat" dedi.

Son Güncelleme: 23.05.2018 19:01
Anahtar Kelimeler:
EğitimSuriyeliIsmet YılmazABOkul
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