ABD'de iki şirket birden satın aldı

Kordsa Türkiye'nin yanı sıra Endonezya, Tayland, Brezilya ve ABD'de yaptığı Ar-Ge ve teknoloji yatırımları ile büyümeye devam ederken, satın alma fırsatlarını da değerlendiriyor.

Bu anlayışın son halkası olarak Kordsa geçtiğimiz günlerde 100 milyon dolarlık yatırımla başta Boeing ve Toray Composites Materials America olmak üzere dünyanın önde gelen uçak üreten şirketlerin stratejik tedarikçileri arasında yer alan Fabric Development (FDI) ve Textile Products (TPI) şirketlerini bünyesine kattığını duyurdu. Kordsa bu satın almayı, büyüyen havacılık sektörünün tedarik zincirinde güçlü bir oyuncu olma yolunda çok önemli bir adım olarak görüyor.

Çelikten 10 kat daha hafif malzeme

Kordsa CEO'su Ali Çalışkan, Kordsa olarak lastik güçlendirme teknolojileriyle dünyada üretilen her üç otomobil lastiğinden birini, her üç uçak lastiğinden ikisini güçlendirdiklerini dile getirerek, şunları söyledi: "Lastik güçlendirme teknolojilerindeki uzmanlığımızı yıllar içinde geliştirerek faaliyet alanımızı inşaat güçlendirme ve kompozit iki ya da daha fazla malzemenin bir araya getirilmesi ile imal edilen malzeme) teknolojileri alanlarına genişlettik.

Aslında bugün dünyanın neresine giderseniz gidin Kordsa teknolojisi ile karşılaşıyorsunuz. İstanbul'da Yavuz Sultan Köprüsü ve bağlantı yolları Kordsa teknolojileri ile güçlendirildi. Ürünlerimiz tünellerde de yoğun olarak kullanılıyor. Kompozit teknolojilerde çelik elyaf yerine kullanılabilecek sentetik elyaf geliştirdik. Kompozit malzeme çelikten 10 kat hafif, 3 kat dayanıklı. Boeing 787 uçaklarının yüzde 65'i kompozit malzemelerden üretiliyor.

Bu uçaklar yüzde 20 yakıt tasarrufu sağlıyor ve çok daha sessiz çalışıyor." Çalışkan, dünya genelinde 4 bin çalışanları olduğuna işaret ederek, "2018 yılının ilk 3 ayında 713 milyon TL ciro elde ettik. Cironun yüzde 39'u Avrupa ve Ortadoğu'dan, yüzde 29'u Asya'dan geldi" bilgisini verdi. Çalışkan, ABD'nin gümrük duvarlarını yükseltmesinin kendilerinin ABD'deki operasyonlarına olumlu yansıyacağını söyledi.

EKONOMİ SERVİSİ