ABD'den Türk otomobiline ambargo

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri otomotiv endüstrisi, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Temmuz ayında 2 milyar 765 milyon dolar ihracata imza attı. Toplam ihracattan Temmuz ayında yüzde 20’lik bir pay alan otomotiv endüstrisi, yan sanayi ihracatında yüzde 22’lik artış gerçekleştirdi. Temmuz ihracatında Birleşik Krallık’a yüzde 30, Fransa’ya yüzde 36 oranında artış yaşandı. ABD’ye olan ihracatımızda ise yüzde 31’lik bir düşüş oldu.

Türkiye otomotiv sektörü ihracatı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.8 artarak 2 milyar 765 milyon dolara ulaştı. Ocak-Temmuz döneminde ise sektörün ihracatı yüzde 14.4 artarak, 19 milyar 198 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde binek otomobiller ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 7 milyar 662 milyon dolar olurken, otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 22, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 15, otobüs minibüs midibüs ihracatı da yüzde 6 artış gösterdi.

Yan sanayide yüzde 22’lik artış

Ürün grupları bazında bakıldığında, temmuz ayında otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 22 artarak 913 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 5 artarak 1 milyar 104 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 11.5 yükselerek 487 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 17 artarak 157 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ABD pazarında neler oluyor?

Temmuz ayında ABD'ye yapılan binek otomobil yüzde 82 gerilerken, bu ülkeye gerçekleştirilen yan sanayi ihracatında yüzde 45 artış yaşandı. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise ABD’ye ihracat yüzde 51 arttı. Bu alanda Ford otomotiv'in başarısı etkili oldu. Ancak binek otomobil ihracatının adeta bıçak gibi kesilmesi, toplam otomotiv ihracatının yüzde 31 azalmasına yol açtı.