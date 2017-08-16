ABD en fazla Çin'e borçlu

Çin'de bulunan ABD tahvili 5 aylık yükselişin ardından Haziran ayında 44.3 milyar dolarlık artışla 1.1465 trilyon dolara ulaştı.





Geçen yıl Ekim ayında Çin'i geçen Japonya'nın, Haziran'da ABD tahvilleri 20.5 milyar dolar düşüşle 1.0908 trilyon dolar olarak okundu. ABD'nin toplam yabancı tahvilleri, Mayıs ayında 6.1236 trilyon dolar iken, Haziran ayının sonunda 6.1713 trilyona yükseldi. Ülkede sermaye çıkışlarındaki baskının hafiflemesi ve Çin para birimi Renminbi güçlenmesi, Çin'de bulunan ABD hazine tahvillerindeki yükselişin nedeni olarak görülüyor.



Öte yandan Çin Halk Bankası'nın verilerine göre, Çin'deki döviz rezervleri 6 ay art arda artarak, Temmuz ayında 3.081 trilyon dolara ulaştı. MEHMET KELEŞ/İSTANBUL