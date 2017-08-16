Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ABD en fazla Çin'e borçlu

ABD Hazine Bakanlığı, Çin'in Haziran ayında, dokuz ayın ardından tekrar dünyanın en büyük ABD tahvili sahibi konumuna döndüğünü açıkladı

Bu haber kez okundu.

ABD en fazla Çin'e borçlu

Çin'de bulunan ABD tahvili 5 aylık yükselişin ardından Haziran ayında 44.3 milyar dolarlık artışla 1.1465 trilyon dolara ulaştı.

Geçen yıl Ekim ayında Çin'i geçen Japonya'nın, Haziran'da ABD tahvilleri 20.5 milyar dolar düşüşle 1.0908 trilyon dolar olarak okundu. ABD'nin toplam yabancı tahvilleri, Mayıs ayında 6.1236 trilyon dolar iken, Haziran ayının sonunda 6.1713 trilyona yükseldi. Ülkede sermaye çıkışlarındaki baskının hafiflemesi ve Çin para birimi Renminbi güçlenmesi, Çin'de bulunan ABD hazine tahvillerindeki yükselişin nedeni olarak görülüyor.

Öte yandan Çin Halk Bankası'nın verilerine göre, Çin'deki döviz rezervleri 6 ay art arda artarak, Temmuz ayında 3.081 trilyon dolara ulaştı. MEHMET KELEŞ/İSTANBUL
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
ABD En Fazla Çine Borçlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100