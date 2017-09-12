ABD'nin borcu boyunu aştı

ABD'de federal hükümetin borcu ilk kez 20 trilyon dolar sınırını aştı. 20 trilyon doların geçilmesiyle Hazine'nin borçlanma limiti de aşılmış oldu. Hazine, Mart ayından bu yana uyguladığı olağan üstü tedbirler ile borçlanma miktarını 19.84 trilyon dolar seviyesinde tutmaya çalışıyordu. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre federal borç, 8 Aralık'a kadar borçlanmaya imkan veren Kongre kararının Başkan Trump tarafından imzalanmasının ardından Cuma günü 318 milyon dolar artarak 20 trilyon 162.17 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu borcun 5 trilyon 539.5 milyar dolarlık kısmı çeşitli kamu kuruluşlarının elinde ve 14 trilyon 662.66 milyar doları ise özel sektöre. EKONOMİ SERVİSİ