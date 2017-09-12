Yazarlar GÜNDEM EKONOMİ YAŞAM DÜNYADAN TOPLUM SAĞLIK SPOR DİN BİLİM-TEKNOLOJİ
BİST
109130
ALTIN
146.731
DOLAR
3.4382
STERLİN
4.5660
EURO
4.1119

ABD'nin borcu boyunu aştı

ABD'de federal hükümetin borcu ilk kez 20 trilyon dolar sınırını aştı. 20 trilyon doların geçilmesiyle Hazine'nin borçlanma limiti de aşılmış oldu

12 Eylül 2017 Salı 16:00
35 Okunma
ABD'nin borcu boyunu aştı

ABD'de federal hükümetin borcu ilk kez 20 trilyon dolar sınırını aştı. 20 trilyon doların geçilmesiyle Hazine'nin borçlanma limiti de aşılmış oldu. Hazine, Mart ayından bu yana uyguladığı olağan üstü tedbirler ile borçlanma miktarını 19.84 trilyon dolar seviyesinde tutmaya çalışıyordu. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre federal borç, 8 Aralık'a kadar borçlanmaya imkan veren Kongre kararının Başkan Trump tarafından imzalanmasının ardından Cuma günü 318 milyon dolar artarak 20 trilyon 162.17 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu borcun 5 trilyon 539.5 milyar dolarlık kısmı çeşitli kamu kuruluşlarının elinde ve 14 trilyon 662.66 milyar doları ise özel sektöre. EKONOMİ SERVİSİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bütçenin beşte biri gıdaya gidiyor
Bütçenin beşte biri gıdaya gidiyor
Bankalar faizleri uçurdu
Bankalar faizleri uçurdu
Yayla domatesi tarlada kaldı 
Yayla domatesi tarlada kaldı 
Turizm sektörünün zamana ihtiyacı var
Turizm sektörünün zamana ihtiyacı var
Malezya’nın tropik meyveleri Türkiye’de
Malezya’nın tropik meyveleri Türkiye’de

banner100

Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim